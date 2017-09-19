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19 сентября 2017, 11:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл против «Атлетика» с температурой «+40»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера отыграл в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) с температурой тела «+40».

Об этом футболист, который провёл на поле 90 минут, рассказал в эфире UD Radio.

«Я был практически мёртв. В постели меня охватывала дрожь. Доктор дал мне всё, что он мог, чтобы я поправился. Я очень устал. Просто хотел играть, помочь команде и не собирался мириться с недугом», — заключил Виера.

В нынешнем сезоне испанский футболист принял участие в 4 матчах Ла Лиги и забил 1 гол.

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