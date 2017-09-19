Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл против «Атлетика» с температурой «+40»

Об этом футболист, который провёл на поле 90 минут, рассказал в эфире UD Radio.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 4, 17.09.2017, 19:30 1:0 Лас-Пальмас Атлетик

«Я был практически мёртв. В постели меня охватывала дрожь. Доктор дал мне всё, что он мог, чтобы я поправился. Я очень устал. Просто хотел играть, помочь команде и не собирался мириться с недугом», — заключил Виера.

В нынешнем сезоне испанский футболист принял участие в 4 матчах Ла Лиги и забил 1 гол.