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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31051527/
19 сентября 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Александр Гутор: Самый важный матч в карьере был в 2008 году. БАТЭ играл дома против «Левски»

Белорусский голкипер «Черноморца» Александр Гутор назвал самый важный матч в своей карьере.

Белорусский голкипер Черноморца Александр <span class=error>Гутор</span> назвал самый важный матч в своей карьере. Увеличить
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Среди соперников, с которыми ты встречался на евроарене, помимо прочих, были «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». Какой матч, клуб или город запомнился тебе больше всего?

Я думаю, самый важный матч в моей карьере был не на групповых этапах, а в 2008 году. БАТЭ играл дома ответный матч последнего раунда квалификации перед основным турниром Лиги чемпионов против болгарского «Левски». Это был мой первый официальный…

Дебют?

Дебют у меня случился до того, в двух матчах чемпионата. Наш вратарь пропускал ответную игру с «Левски» из-за перебора карточек. Мне предстояло защищать ворота в самом важном историческом матче для всей Беларуси, потому что до того ни один клуб нашей страны не пробивался в групповой этап еврокубков. Для меня это было что-то неописуемое. После гостевой победы 1:0, мы повели дома, завершив матч — 1:1, — как передает официальный сайт «Черноморца», вспомнил Гутор.

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