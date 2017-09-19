Александр Гутор: Самый важный матч в карьере был в 2008 году. БАТЭ играл дома против «Левски»
Белорусский голкипер «Черноморца» Александр Гутор назвал самый важный матч в своей карьере.
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Видимо, что-то случилось...
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Среди соперников, с которыми ты встречался на евроарене, помимо прочих, были «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». Какой матч, клуб или город запомнился тебе больше всего?
Я думаю, самый важный матч в моей карьере был не на групповых этапах, а в 2008 году. БАТЭ играл дома ответный матч последнего раунда квалификации перед основным турниром Лиги чемпионов против болгарского «Левски». Это был мой первый официальный…
Дебют?
Дебют у меня случился до того, в двух матчах чемпионата. Наш вратарь пропускал ответную игру с «Левски»
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