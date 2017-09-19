Еще один бывший игрок «Актобе» судится с клубом
Как рассказал в интервью «Спортски журналу» бывший форвард «Актобе» Неманья Николич, в настоящее время он судится с казахстанским клубом, сообщает Sports.kz.
Выступающий ныне за «Спартак» из Суботицы (8 матчей — 6 забитых мячей в Суперлиге чемпионата Сербии-2017/2018) нападающий, напоминаем, в 2016 году провел за «Актобе» 5 поединков в турнире КПЛ.
— Я получил звонок из казахстанского клуба «Актобе», команду которого принял тренер второй дружины «Рубина» из Казани Юрий Кульбаев (Уткульбаев, Sports.kz). Казахстан для 23-летнего игрока — не лучший выбор, но мне предложили хороший контракт, и у меня не было других вариантов, кроме как вернуться в Сербию. Поэтому я принял приглашение и оправился в Турцию на подготовку.
Все было устроено, но потом последовал худший период в моей жизни. К счастью, мной занимался доктор Томас Фрулик из Германии, бывший врач своей сборной, работавший со «Штутгартом» и «Хоффенхаймом».
После травмы я вернулся в «Актобе», планировал провести там следующий сезон. Я приехал в ноябре 2016 года во время отпуска, и в это время там были арестованы директор и
Напоминаем, что ФК «Актобе» уже получил предупредительное письмо от УЕФА о необходимости решения проблемы задолженности в около 800 тысяч евро перед своим бывшим футболистом Данило Неко, за что клубу реально грозят санкции вплоть до снятия очков в КПЛ-2017.
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