В гостях как дома

Конечно, нельзя при этом не отметить, что три верхние в турнирной таблице КПЛ-2017 команды играли в этом туре на выезде. И их поклонники вряд ли остались недовольны собственными любимцами.



«Кайрат» разобрался с «Таразом» на чужой территории — 5:1. Эта победа стала для алматинцев шестой подряд под руководством Карлоса Алоса Феррера. И первой при испанце — крупной. Начинался поединок действиями на встречных курсах, однако по истечении четверти часа игрового времени гости сумели открыть счет усилиями Жерара Гоу. Ивуариец мог еще в первом тайме увеличить свой бомбардирский счет, однако на перерыв соперники ушли при счете 0:1. А после возобновления игры забивали уже другие кайратовцы. Когда на табло горели уже цифры 0:3, таразцы счет размочили, однако в последние перед финальным свистком минуты получили в ответ на это в свои ворота еще два мяча. Хваленая оборона «Тараза» не сумела справиться с атаками «Кайрата».



В тот же день «Тобол» и «Ордабасы» разошлись в Костанае миром — 0:0. Этот поединок вылился в интересное зрелище. Оппоненты умело контролировали мяч и демонстрировали наигранные комбинации. Моменты для взятий ворот соперников были как у хозяев поля, так и у гостей, однако ни одного гола в итоге так и не состоялось, хотя отсиживаться в обороне никто не собирался. В целом, ничья должна была удовлетворить обе стороны. Шымкентцы сохранили свой отрыв от ближайшего преследователя, костанайцы же, в свою очередь, учитывая результат матча в Павлодаре, его только увеличили.



А на поле «Иртыша» тем временем произошло то, чего ждали не многие. Продолжающие с недавних пор свободное падение хозяева поля уступили на этот раз перед своими болельщиками одному из аутсайдеров «Акжайыку». Гости в очередной раз продемонстрировали собственные бойцовские качества, которые не шли ни в какое сравнение с настроем на игру иртышан.

Павлодарцы, создается впечатление, уже откровенно доигрывают этот сезон. А вот уральцы, чувствуется, еще поборются за место в Премьер-Лиге.

Во всяком случае, игравших в Атырау между собой местную одноименную команду и «Актобе» дружина из ЗКО по набранным очкам уже настигла. Тому поспособствовала ничья, зафиксированная в нефтяной столице страны. Гости дважды выходили в этом противостоянии вперед, хозяева оба раза их настигали. И это только в первом тайме. После перерыва забитых мячей собравшиеся на трибунах болельщики не увидели. В пяти турах от финиша соперничество за право остаться в сильнейшем дивизионе футбольного чемпионата страны должно вспыхнуть теперь с новой силой.



Однако очень сложно будет поучаствовать в ней после поражения в Караганде «Окжетпесу». Хозяева поля сыграли откровенно на результат, стараясь особо не рисковать. Но еще в первом тайме гости остались вдесятером, да еще и получили в свои ворота 11-метровый штрафной удар. Когда минут за 15 до финального свистка после розыгрыша углового в ворота кокшетауцев влетел второй мяч, стало окончательно ясно, что своего «Шахтер» уже не упустит. Юбилейный 100-й мяч в чемпионатах Казахстана Алибека Булешева, забитый с пенальти, стал лишь голом престижа для синегорцев.



Интересный поединок в Кызылорде завершился крупной победой чемпиона страны — 4:1. Радует, что, несмотря на занятость в Лиге Европы, столичная дружина сохраняет мотивацию бороться по максимуму на внутренней арене. Против «волков» сыграл погасивший, видимо, свои прегрешения Жуниор Кабананга, что в преддверие продолжения еврокубковых сражений не может не радовать. Хозяев в чем-то упрекнуть после этого поединка сложно — они сделали, что могли, но класс «Астаны» на данный момент, действительно, заметно выше. Интересно, кстати, что кызылординский воспитанник Асхат Тагыберген еще раз всем наглядно продемонстрировал появившуюся у него склонность поражать ворота соперников, что называется, на флажке. Будем надеяться, не в последний.



В целом, тур прошел интересно. Страсти, что называется, кипят. Посмотрим на финише, что из этого всего в итоге сварится.