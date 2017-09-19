Стало известно, сколько полузащитник Коноплянка зарабатывает в «Шальке»
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка по условиям своего договора зарабатывает в немецкой команде около € 4 млн в год, сообщает Kicker.
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Вместе с футболистами Франко Ди Санто и Леоном Горецкой он остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Шальке».
Также издание отмечает, что всего на зарплаты «Шальке» тратит € 50 млн в год, а средняя заработная плата футболистов составляет € 2 млн в год.
Украинский футболист в текущем сезоне провёл в Бундеслиге четыре матча, в которых отметился одним голом.
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