Стало известно, сколько полузащитник Коноплянка зарабатывает в «Шальке»

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Вместе с футболистами Франко Ди Санто и Леоном Горецкой он остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Шальке».



Также издание отмечает, что всего на зарплаты «Шальке» тратит € 50 млн в год, а средняя заработная плата футболистов составляет € 2 млн в год.

Украинский футболист в текущем сезоне провёл в Бундеслиге четыре матча, в которых отметился одним голом.