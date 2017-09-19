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19 сентября 2017, 8:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Конфликт Неймара и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру Лиги 1

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Конфликт между нападающими «Пари Сен-Жермен» бразильцем Неймаром и уругвайцем Эдинсоном Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру чемпионата Франции по футболу по итогам сезона, сообщает L’Equipe.

<em>МОСКВА 19 <span class=error><span class=error>сен</span></span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Конфликт между нападающими Пари <span class=error><span class=error>Сен</span></span>-<span class=error>Жермен</span> бразильцем <span class=error>Неймаром</span> и уругвайцем <span class=error>Эдинсоном</span> <span class=error>Кавани</span> мог произойти <nobr>из-за </nobr>бонуса лучшему бомбардиру чемпионата Франции по футболу по итогам сезона сообщает L'Equipe. Увеличить
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В воскресенье в матче «ПСЖ» — «Лион» (2:0) между Кавани и Неймаром произошел спор на 79-й минуте из-за того, кто должен исполнять пенальти. В итоге уругваец не реализовал 11-метровый удар. Позднее появилась информация, что после матча между футболистами едва не произошла драка в раздевалке из-за данного эпизода.

По информации французского издания, Кавани получит от «ПСЖ» один миллион евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции в нынешнем сезоне. Издание также не исключает, что бонус за аналогичное достижение предусмотрен и в контракте Неймара, летом перешедшего в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кавани забил семь голов в шести матчах и занимает второе место в списке бомбардиров, отставая на два мяча от Фалькао из «Монако». На счету Неймара четыре гола в пяти встречах.

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СМИ: Футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с «Лионом»

СМИ: Футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с «Лионом»

ТАСС, 19 сентября. Нападающие футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани и Неймар едва не подрались в раздевалке после встречи чемпионата Франции с «Лионом». Об этом сообщает издание L’Еquipe.
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