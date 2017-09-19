Конфликт Неймара и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру Лиги 1

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В воскресенье в матче «ПСЖ» — «Лион» (2:0) между Кавани и Неймаром произошел спор на 79-й минуте из-за того, кто должен исполнять пенальти. В итоге уругваец не реализовал 11-метровый удар. Позднее появилась информация, что после матча между футболистами едва не произошла драка в раздевалке из-за данного эпизода.

По информации французского издания, Кавани получит от «ПСЖ» один миллион евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции в нынешнем сезоне. Издание также не исключает, что бонус за аналогичное достижение предусмотрен и в контракте Неймара, летом перешедшего в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кавани забил семь голов в шести матчах и занимает второе место в списке бомбардиров, отставая на два мяча от Фалькао из «Монако». На счету Неймара четыре гола в пяти встречах.