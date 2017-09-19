СМИ: футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с "Лионом"

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В воскресенье ПСЖ на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:0 в рамках шестого тура французского первенства. В одном из эпизодов в сторону ворот «Лиона» был назначен штрафной, его собирался исполнить Кавани, однако Дани Алвес выхватил у него мяч и передал Неймару. Позднее в ворота «Лиона» судья поставил пенальти, и футболисты вновь оспорили право пробить по мячу. В итоге Кавани попытку не реализовал.

Футбол Франция 2017/2018 Тур 6, 17.09.2017, 22:00 2:0 ПСЖ Лион

По информации газеты, Кавани в раздевалке высказал Неймару свои претензии по поводу происходившего на поле, в ответ последний бросился на него с кулаками, однако драку предотвратил капитан команды Тиаго Силва.

Бразилец Неймар перешел в ПСЖ этим летом из «Барселоны», выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. Кавани в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 35 голами, из которых семь забил с пенальти.