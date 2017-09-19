Кавани прокомментировал конфликт с Неймаром перед исполнением штрафного удара
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что у него нет проблем с партнером по парижскому клубу Неймаром. Слова уругвайца приводит Diario Sport.
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«Это надуманная история. Не знаю, зачем нагнетать ситуацию
17 сентября игроки ПСЖ устроили конфликт перед выполнением штрафного удара в матче с «Лионом». Бразилец Дани Алвес забрал мяч у Кавани и отдал Неймару. Тот не реализовал шанс, но команда победила со счетом 2:0 благодаря двум автоголам игроков соперника.
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