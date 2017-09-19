Кавани прокомментировал конфликт с Неймаром перед исполнением штрафного удара

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«Это надуманная история. Не знаю, зачем нагнетать ситуацию из-за таких вещей. Такие споры — обычное явление в футболе. Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, что у нас с Неймаром проблемы. У нас нет никаких проблем», — сказал Кавани.

17 сентября игроки ПСЖ устроили конфликт перед выполнением штрафного удара в матче с «Лионом». Бразилец Дани Алвес забрал мяч у Кавани и отдал Неймару. Тот не реализовал шанс, но команда победила со счетом 2:0 благодаря двум автоголам игроков соперника.