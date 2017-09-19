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19 сентября 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Кавани прокомментировал конфликт с Неймаром перед исполнением штрафного удара

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что у него нет проблем с партнером по парижскому клубу Неймаром. Слова уругвайца приводит Diario Sport.

Нападающий <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Эдинсон</span> <span class=error>Кавани</span> заявил что у него нет проблем с партнером по парижскому клубу <span class=error>Неймаром</span>. Слова уругвайца приводит Diario Sport. Увеличить
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«Это надуманная история. Не знаю, зачем нагнетать ситуацию из-за таких вещей. Такие споры — обычное явление в футболе. Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, что у нас с Неймаром проблемы. У нас нет никаких проблем», — сказал Кавани.

17 сентября игроки ПСЖ устроили конфликт перед выполнением штрафного удара в матче с «Лионом». Бразилец Дани Алвес забрал мяч у Кавани и отдал Неймару. Тот не реализовал шанс, но команда победила со счетом 2:0 благодаря двум автоголам игроков соперника.

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Конфликт Неймара и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру Лиги 1

Конфликт Неймара и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру Лиги 1

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Конфликт между нападающими «Пари Сен-Жермен» бразильцем Неймаром и уругвайцем Эдинсоном Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру чемпионата Франции по футболу по итогам сезона, сообщает L’Equipe.
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