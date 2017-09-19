Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31047798/
19 сентября 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фалькао признан лучшим игроком августа в лиге 1

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признан лучшим игроком августа в лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Нападающий Монако <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> признан лучшим игроком августа в лиге 1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний колумбиец в борьбе за почетное звание опередил нападающего «ПСЖ» Неймара и капитана «Лиона» Набиля Фекира. За Фалькао проголосовал 41 процент участников опроса, за Неймара — 34, а за Фекира — 25. В прошлом месяце капитан «Монако» сыграл в 4 матчах и забил 7 голов.

Во втором по силе дивизионе Франции лучшим игроком августа стал хавбек «Гавра» Зинедин Ферхат (51 процент), опередивший Флориана Мартена из «Сошо» (27 процентов) и Дениса Буанга из «Лорьяна» (22 процента). В прошлом месяце Ферхат сыграл в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси