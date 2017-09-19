Фалькао признан лучшим игроком августа в лиге 1
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признан лучшим игроком августа в лиге 1, сообщает
пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).
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31-летний колумбиец в борьбе за почетное звание опередил нападающего «ПСЖ» Неймара и капитана «Лиона» Набиля Фекира. За Фалькао проголосовал 41 процент участников опроса, за Неймара — 34, а за Фекира — 25. В прошлом месяце капитан «Монако» сыграл в 4 матчах и забил 7 голов.
Во втором по силе дивизионе Франции лучшим игроком августа стал хавбек «Гавра» Зинедин Ферхат (51 процент), опередивший Флориана Мартена из «Сошо» (27 процентов) и Дениса Буанга из «Лорьяна» (22 процента). В прошлом месяце Ферхат сыграл в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
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