Варга: У Слуцкого в «Халле» серьезный кредит доверия

Чемпионшип — вторая по силе лига английского футбола, вызывающая в нынешнем сезоне небывалый интерес у отечественных болельщиков и специалистов, — одну из команд этого турнира возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Так как в сильнейших лигах Европы людей из отечественного футбола сейчас практически нет, внимание к 46-летнему специалисту на родине просто сумасшедшее. Старт у «Халл Сити», возглавляемого Слуцким, выдался нестабильным, а для команды, рассчитывающей вернуться в элиту английского футбола, его можно назвать даже неудачным. После восьми туров в активе «тигров» — всего две победы, столько же ничьих и четыре поражения. Коллектив российского тренера с восемью очками расположился на 17-м месте среди 24 клубов Чемпионшипа.

— 12 команд Чемпионшипа ставят перед собой задачу выйти в премьер-лигу, — рассказал «Известиям» известный футбольный агент Шандор Варга, который занимался трудоустройством Леонида Слуцкого в Англии. — Попадание в элиту дает клубам огромные деньги от продажи прав на ТВ-трансляции и, конечно, престиж. Так что конкуренция в этом чемпионате очень серьезная. Я бы сказал, что Чемпионшип входит в пятерку сильнейших лиг мира. Что касается конкретно Леонида Слуцкого, то пока рано делать выводы о его работе, прошло не так много времени. Насколько я знаю, у него налажен контакт с игроками и руководством «Халла» — они довольны совместной работой. В клубе царит хорошая атмосфера, футболистам нравится тренировочный процесс и общение. Но главной по-прежнему остается цель — вернуться в премьер-лигу.

Любопытно, что в России Леонида Слуцкого критикуют чуть ли не больше, чем на родине футбола. Так, бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис недавно в жесткой форме высказался в отношении отечественного специалиста, заявив, что тот не соответствует уровню Чемпионшипа.

— Конечно, Андрей Канчельскис в прошлом был очень хорошим футболистом, но я не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас — правильно, — сказал «Известиям» звездный белорусский футболист Александр Глеб, выступавший за лондонский «Арсенал». — У россиян, как и у белорусов, на уровне ментальности есть такая привычка. Нужно, наоборот, поддерживать своих соотечественников и гордиться ими. Я не одобряю подобные критические высказывания.

После вылета из Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне состав «Халла» претерпел серьезные изменения. Так, из-за переходов в другие клубы, окончания аренды или завершения карьеры команду покинули сразу 15 футболистов. Большинство из них являлись настоящими лидерами «тигров». При этом клуб пополнили 11 новых игроков, в результате чего Леониду Слуцкому пришлось практически заново выстраивать коллектив.

— Когда в команде сменяется так много футболистов, это всегда непросто, — отметил Александр Глеб. — Я никогда не был тренером, но могу с уверенностью сказать это с позиции игрока. Даже когда из клуба уходит несколько человек, уже очень сложно. А тут что на вход, что на выход — больше десяти футболистов. Безусловно, это стресс, и нужно время, чтобы команда сыгралась и наладила потерянные связи. Тем более Слуцкий никогда не работал за рубежом. Ему нужно собрать команду, на которую он будет рассчитывать и вокруг которой будет строиться вся игра. Это небыстрый процесс.

«Халл» является самой пропускающей командой лиги (15 голов), но при этом и одной из самых забивающих (14 голов). Больше «тигров» мячей в ворота соперников отправил лишь «Бристоль Сити» (15 голов). Интересно, что такие показатели были совершенно несвойственны прошлой команде Леонида Слуцкого — московскому ЦСКА. Армейцы много забивали, но при этом очень мало пропускали.

— Слуцкий работает с тем материалом, который имеет, — добавил Шандор Варга. — К сожалению, летом команду покинули многие высококлассные игроки, а им на замену не пришли футболисты такого же уровня. В этом нет вины главного тренера. Наверное, с нынешним составом выстроить игру, которая была бы свойственна тому же ЦСКА, невозможно. Ситуация непростая, но задачу попадания в АПЛ никто не отменял.

Сейчас «Халл» отстает от лидера Чемпионшипа на девять очков, а от зоны, позволяющей сыграть в плей-офф за попадание в элиту (с 3-го по 6-е место), — на семь.

— К Слуцкому в Англии относятся с большим интересом, — рассказал эксперт. — В целом виден позитивный настрой по отношению к нему и со стороны болельщиков, журналистов и экспертов. Все достаточно добродушны. Ну и, конечно, нет такого, что кто-то категорично заявляет: Слуцкому нужно уходить. Те, кто видит, как он каждый день работает с командой, понимают, что всё идет хорошо. Естественно, после крупных поражений и нынешнего турнирного положения некоторым хочется сгустить краски, но я бы не сказал, что есть какой-то негатив. У Слуцкого серьезный кредит доверия перед руководством «Халла». Его работой довольны.

Пока остается неизвестным, на какой срок был подписан контракт Леонида Слуцкого с «Халлом». Возможно, его нынешнее соглашение подразумевает пролонгацию в зависимости от выполнения поставленных перед командой задач.

— Судьба Слуцкого в «Халле» только в руках руководства клуба, — подвел итог Александр Глеб. — Очень хотелось бы, чтобы ему дали как можно больше времени. Думаю, чтобы полностью адаптироваться и сколотить боевой коллектив, необходимо около двух сезонов. Но дадут ли Слуцкому столько времени? Он — сильный специалист, который проходит новый этап в карьере, и не хотелось бы, чтобы в ходе дебютного сезона в Англии его уволили. В любом случае сейчас Слуцкий получает бесценный опыт.