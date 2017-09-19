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19 сентября 2017, 0:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эспаньол» одержал первую победу в чемпионате Испании, обыграв в 4-м туре «Сельту»

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. «Эспаньол» на своем поле нанес поражение «Сельте» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

<span class=error>Эспаньол</span> на своем поле нанес поражение <span class=error>Сельте</span> в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эспаньола», в составе которого голы забили Жерар Морено (10-я минута) и Пабло Пьятти (24). У «Сельты» отличился Пионе Систо (69).

«Эспаньол» одержал первую победу в текущем чемпионате и с четырьмя очками занимает 16-е место. «Сельта» имеет в своем активе на один балл меньше и располагается строчкой ниже.

В следующем туре «Эспаньол» 21 сентября сыграет на выезде с «Вильярреалом». «Сельта» в этот же день примет «Хетафе».

18.09.2017 22:00 основной раунд: 4-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 2:1 Сельта
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Хуан Карлос Унсуэ
Голы
10′ Херард Морено (Каррилью Леу Баптистан) 7
24′ Пабло Пьятти (Х. Хурадо) 19
11 Пионе Систо (П. Систо) 69′
Составы
Пау Лопес 1
Аарон Кариколь 3
Сильва Давид Лопес 15
Марио Эрмосо 22
Мата Виктор Санчес 4
Хосе Мануэль Хурадо 10
Херард Морено 7
Каррилью Леу Баптистан 11
64′ 75′ Хави Фуэго 18
Марк Рока 21
82′ Серхи Дардер 25
Папакули Диоп 20
62′ Пабло Пьятти 19
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
1 Серхио Альварес
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Хонни Кастро
22 Густаво Даниэль Кабраль 77′
14 Станислав Лоботка
18 Даниэль Васс
7 Макси Гомес 76′
10 Яго Аспас 48′
2 Уго Мальо 82′ 55′
17 Эндрю Юльсагер
11 Пионе Систо 72′
21 Эмре Мор
16 Руис Хосабед Санчес 59′
8 Пабло Эрнандес
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 1
3 Угловые 5
12 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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