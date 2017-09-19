«Эспаньол» одержал первую победу в чемпионате Испании, обыграв в 4-м туре «Сельту»
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. «Эспаньол» на своем поле нанес поражение «Сельте» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в понедельник в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эспаньола», в составе которого голы забили Жерар Морено (10-я минута) и Пабло Пьятти (24). У «Сельты» отличился Пионе Систо (69).
«Эспаньол» одержал первую победу в текущем чемпионате и с четырьмя очками занимает 16-е место. «Сельта» имеет в своем активе на один балл меньше и располагается строчкой ниже.
В следующем туре «Эспаньол» 21 сентября сыграет на выезде с «Вильярреалом». «Сельта» в этот же день примет «Хетафе».
|18.09.2017 22:00
|основной раунд: 4-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Хуан Карлос Унсуэ
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter