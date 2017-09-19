«Эспаньол» одержал первую победу в чемпионате Испании, обыграв в 4-м туре «Сельту»

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Встреча, прошедшая в понедельник в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эспаньола», в составе которого голы забили Жерар Морено (10-я минута) и Пабло Пьятти (24). У «Сельты» отличился Пионе Систо (69).

«Эспаньол» одержал первую победу в текущем чемпионате и с четырьмя очками занимает 16-е место. «Сельта» имеет в своем активе на один балл меньше и располагается строчкой ниже.

В следующем туре «Эспаньол» 21 сентября сыграет на выезде с «Вильярреалом». «Сельта» в этот же день примет «Хетафе».