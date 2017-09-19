Кавани: Правда в том, что проблем между мной и Неймаром нет

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В одном из моментов защитник Дани Алвес не дал Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару, а позже уже Кавани не позволил бразильскому форварду исполнить пенальти.

«Я не знаю, почему люди верят во все эти истории. Думаю, что это обычные вещи, которые порой происходят в футболе. Я узнал об этой истории от брата. Он сказал, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, что у нас с Неймаром проблемы. Правда в том, что проблем нет.

Неймар только прибыл в команду, его адаптация проходит отлично, и все это видят, — цитирует Кавани El Universal.