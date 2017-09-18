Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31047543/
18 сентября 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В чемпионате Бразилии будут использовать видеоповторы

Руководство Конфедерации футбола Бразилии приняло решение использовать видеоповторы в матче чемпионата страны, сообщает официальный сайт организации.

Представители руководства бразильского футбола и судейского корпуса приняли участие в семинаре КОНМЕБОЛ, посвященном данной теме.

Отмечается, что президент КФБ Марко Поло Дель Неро, в связи с последними ошибками судей, постановил как можно скорее внедрить видеопомощника.

Система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций и уже внедрена в ряде национальных чемпионатов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси