Футболисты БАТЭ победили «Ислочь» в последнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси

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Игра на поле ФК «Минск» прошла с небольшим преимуществом действующих чемпионов страны. Борисовчане не форсировали события и открыли счет в самой концовке первого тайма, когда быструю контратаку завершил Николай Сигневич. Он же стал автором второго гола на 60-й минуте игры, причем также после острой контратакующей комбинации.

Результаты остальных матчей 22-го тура:

«Динамо» (Минск) — «Минск» — 1:0.

«Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно) — 3:2.

«Славия» (Мозырь) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:3.

«Крумкачы» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:3.

«Витебск» — «Гомель» — 1:0.

«Днепр» (Могилев) — «Городея» — 2:2.

«Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:0.

В лидирующей группе положение таково: «Динамо» (Минск) — 52 очка (разница мячей — 33−11), «Шахтер» — 50 (35−13), БАТЭ — 48 (38−11).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Михаил Гордейчук, в активе которого 11 забитых мячей.

В следующем туре встречаются:

22 сентября.

«Гомель» — «Днепр».

«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).

23 сентября.

«Шахтер» — «Ислочь».

БАТЭ — «Слуцк».

24 сентября.

«Славия» — «Крумкачы».

«Минск» — «Витебск».

«Городея» — «Нафтан».

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ».