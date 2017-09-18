Футболисты БАТЭ победили «Ислочь» в последнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ переиграли в гостях «Ислочь» 2:0 в заключительном поединке 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Игра на поле ФК «Минск» прошла с небольшим преимуществом действующих чемпионов страны. Борисовчане не форсировали события и открыли счет в самой концовке первого тайма, когда быструю контратаку завершил Николай Сигневич. Он же стал автором второго гола на 60-й минуте игры, причем также после острой контратакующей комбинации.
Результаты остальных матчей 22-го тура:
«Динамо» (Минск) — «Минск» — 1:0.
«Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно) — 3:2.
«Славия» (Мозырь) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:3.
«Крумкачы» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:3.
«Витебск» — «Гомель» — 1:0.
«Днепр» (Могилев) — «Городея» — 2:2.
«Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:0.
В лидирующей группе положение таково: «Динамо» (Минск) — 52 очка (разница мячей — 33−11), «Шахтер» — 50 (35−13), БАТЭ — 48 (38−11).
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Михаил Гордейчук, в активе которого 11 забитых мячей.
В следующем туре встречаются:
22 сентября.
«Гомель» — «Днепр».
«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).
23 сентября.
«Шахтер» — «Ислочь».
БАТЭ — «Слуцк».
24 сентября.
«Славия» — «Крумкачы».
«Минск» — «Витебск».
«Городея» — «Нафтан».
«Неман» — «Торпедо-БелАЗ».
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