Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Злин» проиграл «Виктории» (Пльзень) в чемпионате Чехии
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Злин» проиграл «Виктории» (Пльзень) в матче седьмого тура чемпионата Чехии по футболу.
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Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Виктории», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Злин» и «Локомотив» выступают в группе F. Первый матч команд пройдет 28 сентября в Москве, ответный — 7 декабря в Чехии.
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