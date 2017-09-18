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18 сентября 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Злин» проиграл «Виктории» (Пльзень) в чемпионате Чехии

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Злин» проиграл «Виктории» (Пльзень) в матче седьмого тура чемпионата Чехии по футболу.

Соперник московского Локомотива по групповому этапу Лиги Европы <span class=error>Злин</span> проиграл Виктории (<span class=error>Пльзень</span>) в матче седьмого тура чемпионата Чехии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Виктории», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Злин» и «Локомотив» выступают в группе F. Первый матч команд пройдет 28 сентября в Москве, ответный — 7 декабря в Чехии.

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