Что Слуцкий успел сделать в «Халле» за 100 дней работы
Похоже, российский тренер приобрёл билет на самые сумасшедшие американские горки.
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Оказаться среди двух огней
Ненависть фанатов «Халла» к руководству — египетским миллиардерам из семьи Аллам — уже перешла все мыслимые пределы. Полупустой «Кей Си Стэдиум» — нормальное явление уже на протяжении нескольких месяцев. Болельщики уже по горло сыты жадностью, меркантильностью и странными решениями Ассема Аллама. А его попытки переименовать «Халл» так и вовсе чуть не привели к локальной революции.
Приглашение Слуцкого болельщики тоже встретили с большущим скепсисом — тренер без опыта работы за пределами России, без английского. Они ждали фигуру с достаточно солидным бэкграундом на Альбионе. Однако ненависти к Слуцкому нет — все понимают, что в условиях дефицита качественных игроков тренеру потребуется время на адаптацию и знакомство с абсолютно новой командой.
Поработать с тремя разными командами
Вследствие провальной трансферной кампании Слуцкий за полтора месяца поработал с тремя разными командами. На первом сборе в Португалии в его распоряжении присутствовало лишь шесть игроков, с которыми «Халл» вылетал из АПЛ. На втором подтянулись остальные, которые не нашли себе другие варианты продолжения карьеры. С третьей командой,
17 игроков покинули «Халл» прошлым летом. 17! В том числе Сэм Клюкас, Гарри Магир, Эндрю Робертсон, Элдин Якупович и Том Хаддлстоун — определяющие футболисты «тигров» предыдущего сезона. Вместо них пришли 13 новичков, гораздо более скромного уровня. И большинство из них подписали контракты за две недели до закрытия трансферного окна. Может, Аллам вдохновляется политикой ЦСКА и думает, что и в Йоркшире при скромных ресурсах Слуцкий даст результат. Но болельщики от этого явно не в восторге.
Попробовать три тактические схемы
Само собой, невозможно сходу найти оптимальную расстановку, когда твоя команда обновилась на две трети. Слуцкий начал сезон по классической схеме 4−4−2, с которой обыграл «Бёртон Альбион». Действовавший на острие Абель Эрнандес и Фрейзер Кэмпбелл при поддержке Камиля Гросицки и Джаррода Боуэна прекрасно справлялись, забив семь голов в первых двух матчах. Однако травма Эрнандеса и приобретение Себастьяна Ларссона и Джона Тораля заставили Слуцкого перестроиться на 4−2−3−1. Не сработало — «Халл» проиграл на выезде «КПР» 1:2, а спустя неделю получил пять мячей от «Дерби».
В предыдущем туре Слуцкий опробовал схему с тремя центральными защитниками, Кларком и Эйна на флангах и барражирующей на острие троицей
Сплотить вокруг себя игроков
Об отношении между игроками и тренером скажет твит полузащитника Дэвида Мейлера, которого Слуцкий, к удивлению фанатов, пока оставляет на скамейке запасных.
К слову, общительный (ведёт один из самых популярных
«Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается оставаться позитивным», — Фикайо Томори.
«У нас состоялся разговор с тренером, и те слова, которые он произнёс, стали причиной моего перехода», — Нуа Дико.
«Он как отец и старший брат в то же самое время. Иногда он может накричать и поставить тебя на своё место, но с другой стороны, он очень расслаблен и дружелюбен», — Майкл Гектор.
Выучить английский
По признанию самого Слуцкого, в январе прошлого года, перед отъездом в Великобританию его английский был равен нулю. Теперь он спокойно без переводчика справляется на
Слуцкий проводил восемь часов в день, пять дней в неделю в школе английского языка в Саутгемптоне, чтобы как можно быстрее овладеть базовыми навыками. Сейчас он упражняется даже в своём офисе — листочки с фразами на английском и переводом на русский под ними — неотъемлемый атрибут на рабочем столе тренера «Халла». Он мог легко воспользоваться услугами переводчика, но отказался.
«Я следил за работой Вальтера Маццари в “Уотфорде”, — рассказывает Слуцкий в интервью The Sun. — В первый месяц он пользовался услугами переводчика, ладно. Но когда он не говорит на английском спустя восемь месяцев — это неуважение не только к футболу, но и к стране, где ты работаешь. Хотя порой я и сам ловлю себя на том, что подсказываю своим игрокам на русском».
Постепенно расстаться с надеждами вернуть «Халл» в АПЛ
«Если мы вернёмся в АПЛ, я спою рэп и станцую», — сказал Слуцкий перед началом сезона. Однако его попытки вырваться из матрицы Чемпионшипа, на который Аллам запрограммировал «Халл», вряд ли получится. Во всяком случае, в этом сезоне. «Тигров» бросает из стороны в сторону — всего восемь очков после восьми стартовых туров, 17-е место в таблице. Конечно, это не приговор — в прошлом сезоне «Брайтон» после восьми туров заработал лишь шесть очков, а в итоге занял второе место и вышел в АПЛ. Однако тогда после проваленного старта последовала 18-матчевая беспроигрышная серия. Стоит ли ожидать такого рывка от обескровленного и несыгранного «Халла»? Вряд ли.
Заставить нас смотреть Чемпионшип
В последний раз такое было, когда за «Рединг» пылил Павел Погребняк. Однако одно дело следить за тем, как выступает наш футболист за пределами России, а другие — как в совсем непривычных условиях работает тренер. Пока английские приключения Слуцкого похожи на качественный триллер — с интригующей завязкой, крутым сюжетом, непредсказуемым финалом и даже в