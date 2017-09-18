Что Слуцкий успел сделать в «Халле» за 100 дней работы

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Оказаться среди двух огней

Ненависть фанатов «Халла» к руководству — египетским миллиардерам из семьи Аллам — уже перешла все мыслимые пределы. Полупустой «Кей Си Стэдиум» — нормальное явление уже на протяжении нескольких месяцев. Болельщики уже по горло сыты жадностью, меркантильностью и странными решениями Ассема Аллама. А его попытки переименовать «Халл» так и вовсе чуть не привели к локальной революции.

Приглашение Слуцкого болельщики тоже встретили с большущим скепсисом — тренер без опыта работы за пределами России, без английского. Они ждали фигуру с достаточно солидным бэкграундом на Альбионе. Однако ненависти к Слуцкому нет — все понимают, что в условиях дефицита качественных игроков тренеру потребуется время на адаптацию и знакомство с абсолютно новой командой.

Поработать с тремя разными командами

Вследствие провальной трансферной кампании Слуцкий за полтора месяца поработал с тремя разными командами. На первом сборе в Португалии в его распоряжении присутствовало лишь шесть игроков, с которыми «Халл» вылетал из АПЛ. На втором подтянулись остальные, которые не нашли себе другие варианты продолжения карьеры. С третьей командой, укреплённой-таки несколькими новичками, Слуцкий работает сейчас.

17 игроков покинули «Халл» прошлым летом. 17! В том числе Сэм Клюкас, Гарри Магир, Эндрю Робертсон, Элдин Якупович и Том Хаддлстоун — определяющие футболисты «тигров» предыдущего сезона. Вместо них пришли 13 новичков, гораздо более скромного уровня. И большинство из них подписали контракты за две недели до закрытия трансферного окна. Может, Аллам вдохновляется политикой ЦСКА и думает, что и в Йоркшире при скромных ресурсах Слуцкий даст результат. Но болельщики от этого явно не в восторге.

Попробовать три тактические схемы

Само собой, невозможно сходу найти оптимальную расстановку, когда твоя команда обновилась на две трети. Слуцкий начал сезон по классической схеме 4−4−2, с которой обыграл «Бёртон Альбион». Действовавший на острие Абель Эрнандес и Фрейзер Кэмпбелл при поддержке Камиля Гросицки и Джаррода Боуэна прекрасно справлялись, забив семь голов в первых двух матчах. Однако травма Эрнандеса и приобретение Себастьяна Ларссона и Джона Тораля заставили Слуцкого перестроиться на 4−2−3−1. Не сработало — «Халл» проиграл на выезде «КПР» 1:2, а спустя неделю получил пять мячей от «Дерби».

В предыдущем туре Слуцкий опробовал схему с тремя центральными защитниками, Кларком и Эйна на флангах и барражирующей на острие троицей Гросицки-Боуэн-Диоманде (Кэмпбелл также получил травму). Как итог — разгром «Болтона» 4:0. В последних двух играх «Халл» действует по той же схеме 3−4−3. Без особого успеха в плане результата (поражение и ничья), зато с более-менее вырисовывающимся тактическим рисунком. Осталось только определиться с игроками, которые должны выходить на поле регулярно.

Сплотить вокруг себя игроков

Об отношении между игроками и тренером скажет твит полузащитника Дэвида Мейлера, которого Слуцкий, к удивлению фанатов, пока оставляет на скамейке запасных.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Together ?? <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> <a href="https://t.co/0uXRoguKTD">pic.twitter.com/0uXRoguKTD</a></p>— David Meyler (@DavidMeyler7) <a href="https://twitter.com/DavidMeyler7/status/909147776734449664">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К слову, общительный (ведёт один из самых популярных стрим-каналов по FIFA 17 в Англии) и при этом брутальный нацеленный на борьбу Мейлер может стать тем, кого «Халлу» так не хватает в этом сезоне — лидером. Слуцкий также отличается коммуникабельностью и умением построить отношения в коллективе. Отмечают это и игроки.

«Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается оставаться позитивным», — Фикайо Томори.

«У нас состоялся разговор с тренером, и те слова, которые он произнёс, стали причиной моего перехода», — Нуа Дико.

«Он как отец и старший брат в то же самое время. Иногда он может накричать и поставить тебя на своё место, но с другой стороны, он очень расслаблен и дружелюбен», — Майкл Гектор.

Выучить английский

По признанию самого Слуцкого, в январе прошлого года, перед отъездом в Великобританию его английский был равен нулю. Теперь он спокойно без переводчика справляется на пресс-конференциях и даёт полноценные интервью большим английским изданиям.

Слуцкий проводил восемь часов в день, пять дней в неделю в школе английского языка в Саутгемптоне, чтобы как можно быстрее овладеть базовыми навыками. Сейчас он упражняется даже в своём офисе — листочки с фразами на английском и переводом на русский под ними — неотъемлемый атрибут на рабочем столе тренера «Халла». Он мог легко воспользоваться услугами переводчика, но отказался.

«Я следил за работой Вальтера Маццари в “Уотфорде”, — рассказывает Слуцкий в интервью The Sun. — В первый месяц он пользовался услугами переводчика, ладно. Но когда он не говорит на английском спустя восемь месяцев — это неуважение не только к футболу, но и к стране, где ты работаешь. Хотя порой я и сам ловлю себя на том, что подсказываю своим игрокам на русском».

Постепенно расстаться с надеждами вернуть «Халл» в АПЛ

«Если мы вернёмся в АПЛ, я спою рэп и станцую», — сказал Слуцкий перед началом сезона. Однако его попытки вырваться из матрицы Чемпионшипа, на который Аллам запрограммировал «Халл», вряд ли получится. Во всяком случае, в этом сезоне. «Тигров» бросает из стороны в сторону — всего восемь очков после восьми стартовых туров, 17-е место в таблице. Конечно, это не приговор — в прошлом сезоне «Брайтон» после восьми туров заработал лишь шесть очков, а в итоге занял второе место и вышел в АПЛ. Однако тогда после проваленного старта последовала 18-матчевая беспроигрышная серия. Стоит ли ожидать такого рывка от обескровленного и несыгранного «Халла»? Вряд ли.

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