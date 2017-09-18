Как проваливались клубы в Европе после чемпионства и что было с их тренерами
Вспоминаем истории с увольнениями Раньери, Моуринью, Манчини, ван Гала.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После очередного неудачного результата московского «Спартака» в российской
Клаудио Раньери, «Лестер»
Итальянский специалист сотворил сенсацию, о которой будут помнить ещё очень долго. Скромняга «Лестер», которого
В следующем сезоне, когда «Лестеру» пришлось играть на несколько фронтов, ситуация в команде резко изменилась.
Окончательно терпение руководства лопнуло 23 февраля 2017 года. В тот момент «Лестер» всего 1 очко отделяло от зоны вылета. Оставалось играть 13 туров. Сразу после ухода «алленаторе» «Лестер» заиграл как в чемпионский сезон. Ему даже удалось пройти «Севилью» в Лиге чемпионов. Напряжённость ушла, команда сбросила цепи с уходом главного тренера. Можно ли было избежать такого внутреннего конфликта? Сильно сомневаюсь. Просто «лисы», как и многие до них, не прошли испытание медными трубами.
Жозе Моуринью, «Челси»
Случай с Раньери
Жозе Моуринью увольняли из «Челси», причём дважды. Возьмём свежий пример. Итак, португалец в сезоне-2014/15 возвращает «пенсионерам» чемпионство. «Стэмфорд Бридж» без устали поёт песни в его честь. На старте нового похода за всевозможными титулами с Жозе подписывают новый четырёхлетний контракт. Но параллельно с этим «Челси» просто прекращает играть в футбол — в стартовых 12 турах синие набрали лишь 11 очков. Видимо, только новое соглашение с Особенным останавливало боссов лондонского клуба от решительных шагов. Но даже до Рождества Моуринью не дали доработать. 9 поражений в 16 матчах — неплохой довод для увольнения специалиста даже такого калибра.
Много слухов бродило после того, как «Челси» разорвал контракт с Моуринью. И опять же, наиболее распространённая причина ухода главного тренера — разногласия с ведущими футболистами. Азар, Коста и Фабрегас буквально «слили» Моуринью. Самого Моуринью! Оказывается, и такое бывает.
Роберто Манчини, «Интер», «Манчестер Сити»
С нынешним наставником «Зенита» дважды расставались после того, как он приводил свои команды к победам в чемпионате. Впервые это случилось в «Интере». Ситуация, впрочем, была вполне объяснимой. Конкуренции в Серии А в середине 2000-х после «моджигейта» практически не было. «Интер» брал одно чемпионство за другим. Но Массимо Моратти хотел, чтобы нерадзурри наводили шороху и в Европе. А при Манчини никак не удавалось продвинуться в этом направлении. Весной 2008-го «Интер» вылетает после противостояния с «Ливерпулем». И, несмотря на то что миланцы снова выигрывают скудетто, Манчини получает расчёт.
В 2012-м синьор Роберто спустя 44 года делает «Манчестер Сити» чемпионом Англии. Вливания шейхов
Луи ван Гал, «Бавария»
В мае 2010 года Луи ван Гал становится первым голландским специалистом, которому покоряется Бундеслига. Но в следующем сезоне он с треском проваливается. В чемпионате дела не пошли с самого начала: «Бавария» позволила уйти в отрыв Дортмунду, пропустила вперёд ещё и Леверкузен. Это можно было бы пережить, если бы пришли успехи в Лиге чемпионов. Но и здесь ван Гала ожидала неудача. В 1/8 финала мюнхенцы стартуют с победы над «Интером» в Милан, но в ответной игре умудряются отдать викторию со счёта 2:1. Нерадзурри выигрывают 3:2 и проходят дальше.
Уже в тот момент стало понятно, что ван Гал уйдёт в конце сезона, об этом даже объявили. Но после того как Бавария упустила и третью строчку в Бундеслиге, голландца уволили. Случилось это 10 апреля 2011 года.
Карло Анчелотти, «Челси»
Триумфальный первый сезон (2009/10) на «Стэмфорд Бридж», увенчавшийся золотым дублем, не стал индульгенцией для Карло Анчелотти после неудач в следующем. Думается, Роман Абрамович мог простить итальянскому специалисту второе место в
Лоран Блан, «ПСЖ»
Блан — ещё одна жертва Лиги чемпионов. Внутри страны «ПСЖ» под руководством французской легенды выигрывал всё подряд. В сезоне-2014/15 парижане сделали требл — Лига 1, Кубок Франции, Кубок лиги. То же самое случилось год спустя, но этого оказалось мало, чтобы оставить Блана у руля команды. Ему не простили вылета от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Причём тогда Блана критиковали за неправильную тактику, за закрытую манеру игры. А забей Ибрагимович пенальти на старте первой встречи с «горожанами», и тренерский план мог бы сработать на все сто.
Но на все эти доводы Нассер
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