Неймару не дают бить пенальти. Почему это важно
Бразилец обживается в Париже. Не без проблем.
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«Мальчик, отойди, дай дяде ударить». Возможно Эдинсон Кавани сказал и не это, но по видео складывается похожее ощущение. Правда, пенальти дядя не забил и смазал впечатление.
В принципе, это мелкий эпизод. И если бы речь шла о ком угодно ещё, он мгновенно исчез бы из информационного пространства, и никто бы о нём не вспомнил. Но речь о Кавани и Неймаре — значит, резонанс гарантирован, и есть шанс разобраться. Французское издание Equipe посвящает крошечному видео большой обзор. Унаи Эмери и Дани Алвес комментируют момент — и даже не во Франции, а в России их комментарии набирают множество просмотров в новостях. В международных ESPN и Goal незабитый пенальти тоже в главных событиях. Может ли мелкий эпизод может быть важным?
Новый «ПСЖ» только строится, и в нём активно идёт распределение ролей. Кто главная звезда клуба — понятно. А кто лидер? Хотя бы, кто штатный пенальтист? Кажется, Унаи Эмери не помощник в этих вопросах. Его комментарий банален: «Пенальти могут бить разные футболисты, и Неймар, и Кавани. Между ними должна быть договорённость, и позднее мы определим внутри команды, кто и в каком порядке будет бить, потому что я хочу, чтобы оба игрока выполняли это упражнение. Если они не договорятся, решение приму я». Другими словами, тренер надеется, что его звёзды разберутся сами. Хотя и намекнул, что нынешнее положение (все пенальти бьёт Кавани) его не устраивает. Или оно не устраивает Неймара…
Но дело в том, что его звёзды не могут разобраться сами. Это не первая подобная ситуация. 25 августа «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен», а первый гол на 20 минуте забил Кавани с пенальти. Тогда Неймар тоже хотел ударить — и ему тоже не дали. Даже в матче с «Лионом» был ещё один похожий момент: Дани Алвес не дал мяч Кавани и передал Неймару во время штрафного. Недопонимание уругвайца и бразильца очень легко объяснить.
Кавани пережил эпоху Ибрагимовича, когда он вынужден был играть вингера, и сейчас чувствует себя лидером клуба: старожил, бомбардир, звезда. И, кстати, пенальтист. С какой статьи он должен уступать? А Неймар ушёл из клуба, где он был вторым, не для того, чтобы делиться с
Пока «ПСЖ» катком проходит по клубам, чей годовой бюджет меньше, чем трансфер Неймара, о мелочах можно не думать. Но даже «Лион», чей состав дешевле в пять раз, организованной игрой на своей половине поля создал парижанам серьёзные проблемы и не уступил ни по голевым моментам, ни по ударам в створ. Для игр с ещё более организованными и более классными командами («Челси», «Атлетико», «МЮ») индивидуальных усилий Неймара, Мбаппе и Кавани не хватит. Понадобятся коллективные усилия. Кстати, как там с атмосферой?
Марко Верратти в одном матче с «Тулузой» дважды пошёл в подкат сзади — и после второй жёлтой набросился на арбитра с оскорблениями. Три матча дисквалификации. Кстати, красную карточку итальянец получил, когда исход матча был уже предопределён, и грязно сыграл в чужой штрафной. В общем более бессмысленное удаление трудно представить. Лейвина Курзава освистывают собственные болельщики, плюс он оказался в центре внимания
Несмотря на эти моменты, «ПСЖ» способен вымучивать победы над «Лионом» или легко раскатывать «Селтик». Но чтобы удовлетворить глобальные амбиции, клуб такого уровня должен играть сплочённо в матчах с большими соперниками. Матч с «Баварией» будет очень кстати. Он может стать вызовом, который заставит звёзд забыть о мелочах. В конце концов, 220 млн евро сейчас и ещё 180 отложенным платежом были потрачены не для того, чтобы выяснять, кто именно должен улучшать личную статистику. Интересно, Неймар тоже об этом знает?
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