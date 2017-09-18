Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31040949/
18 сентября 2017, 14:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Руни приговорен к 100 часам общественных работ и лишен прав на 2 года

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Футболист «Эвертона» Уэйн Руни в суде Стокпорта признал свою вину в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, он приговорен к 100 часам общественных работ в рамках 12-месячного общественного наказания и лишен водительских прав на два года, сообщает Би-би-си.

Футболист Эвертона Уэйн Руни в суде Стокпорта признал свою вину в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии он приговорен к 100 часам общественных работ в рамках 12-месячного общественного наказания и лишен водительских прав на два года сообщает Би-би-си. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руни был остановлен полицией в Чешире в ночь на первое сентября за рулем автомобиля, принадлежавшего женщине, которую он встретил в этот же вечер в одном из баров. Затем футболист был доставлен в полицейский участок, где его допросили офицеры. Руни был отпущен под залог.

В понедельник 31-летний футболист предстал в суде по данному делу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Рональд Куман намерен оштрафовать Руни на 300 тысяч фунтов стерлингов за данный скандал.

Руни в июле перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед», вернувшись спустя 13 лет в команду, где начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне он забил два гола в десяти матчах. В августе игрок объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение