Руни приговорен к 100 часам общественных работ и лишен прав на 2 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руни был остановлен полицией в Чешире в ночь на первое сентября за рулем автомобиля, принадлежавшего женщине, которую он встретил в этот же вечер в одном из баров. Затем футболист был доставлен в полицейский участок, где его допросили офицеры. Руни был отпущен под залог.

В понедельник 31-летний футболист предстал в суде по данному делу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Рональд Куман намерен оштрафовать Руни на 300 тысяч фунтов стерлингов за данный скандал.

Руни в июле перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед», вернувшись спустя 13 лет в команду, где начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне он забил два гола в десяти матчах. В августе игрок объявил о завершении карьеры в сборной Англии.