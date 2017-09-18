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18 сентября 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Йонкер отправлен в отставку с поста главного тренера «Вольфсбурга»

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Андрис Йонкер отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба «Вольфсбург», сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, решение об уходе голландского специалиста принято директорами клуба после консультаций с наблюдательным советом «волков». Йонкер возглавил команду в феврале текущего года.

В субботу «Вольфсбург» проиграл в гостях «Штутгарту» в четвертом туре чемпионата Германии. Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице с 4 очками.

«Речь идет не только о впечатлениях от матча со “Штутгартом”, но и об отсутствии развития новой команды, которая была сформирована летом. Мы благодарим Йонкера и его тренерский штаб за то, что они согласились помочь клубу в прошлом сезоне», — сказал управляющий директор «Вольфсбурга» Вольфганг Хотце.

Вместе с Йонкером клуб покидают тренеры Уве Шпайдель, Фредрик Юнгберг и аналитик Ян ван Лон.

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