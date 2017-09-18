«Атлетико» сделал предложение «Челси» по Диего Косте на 65 млн евро

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Соглашение между клубами пока не достигнуто. «Челси» не хочет платить Косте 5% от суммы трансфера согласно условиям его контракта. «Атлетико» также не намерен брать на себя выплату данной суммы.

Коста ранее заявлял, что не собирается играть за «Челси» и хочет продолжить карьеру только в «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон.

В минувшем сезоне Коста забил 22 гола в 42 матчах за «Челси».