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18 сентября 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Атлетико» сделал предложение «Челси» по Диего Косте на 65 млн евро

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» сделал окончательное предложение лондонскому «Челси» по трансферу форварда сборной Испании по футболу Диего Косты на общую сумму в 65 миллионов евро, из которых 10 миллионов составят различные бонусные выплаты, сообщает Marca.

Мадридский Атлетико сделал окончательное предложение лондонскому Челси по трансферу форварда сборной Испании по футболу Диего Косты на общую сумму в 65 миллионов евро из которых 10 миллионов составят различные бонусные выплаты сообщает Marca. Увеличить
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Соглашение между клубами пока не достигнуто. «Челси» не хочет платить Косте 5% от суммы трансфера согласно условиям его контракта. «Атлетико» также не намерен брать на себя выплату данной суммы.

Коста ранее заявлял, что не собирается играть за «Челси» и хочет продолжить карьеру только в «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон.

В минувшем сезоне Коста забил 22 гола в 42 матчах за «Челси».

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