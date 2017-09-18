«Атлетико» сделал предложение «Челси» по Диего Косте на 65 млн евро
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» сделал окончательное предложение лондонскому «Челси» по трансферу форварда сборной Испании по футболу Диего Косты на общую сумму в 65 миллионов евро, из которых 10 миллионов составят различные бонусные выплаты, сообщает Marca.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение между клубами пока не достигнуто. «Челси» не хочет платить Косте 5% от суммы трансфера согласно условиям его контракта. «Атлетико» также не намерен брать на себя выплату данной суммы.
Коста ранее заявлял, что не собирается играть за «Челси» и хочет продолжить карьеру только в «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон.
В минувшем сезоне Коста забил 22 гола в 42 матчах за «Челси».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter