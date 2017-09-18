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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31039081/
18 сентября 2017, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

ФК «Днепр»: Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции

В официальной группе могилевского «Днепра» во «Вконтакте» появилось обращение к БФФ. В нем сообщается о том, что во время матча 22-го тура чемпионата Беларуси между местной командой и «Городеей» (2:2) резервный арбитр узнавал количество посетивших стадион «Спартак» зрителей не у администрации стадиона, а у милиции.

«У нас в чемпионате часто поднимается тема приписок количества зрителей в протоколах. Так вот у нас накануне произошло обратное! Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции, которая безразлично назвала цифру 600. Директор “Спартака” Валерий Чернов назвал пресс-службе цифру 1200. И когда мы сказали резервному арбитру об этом, он как-будто не услышал это и оставил цифру 600 в протоколе. Казалось бы мелочь, однако эта самая мелочь отлично характеризует работу нашей федерации по увеличению посещаемости нашего родного и горячо любимого чемпионата!» — говорится в обращении.

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