Тренер ПСЖ призвал Кавани и Неймара разобраться в ситуации с исполнением стандартов

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Парижане в воскресенье обыграли «Лион» со счетом 2:0 на своем поле и продлили победную серию до шести матчей в чемпионате Франции. Во втором тайме у уругвайца и бразильца возникали разногласия по поводу того, кто пробьет штрафной удар и пенальти, который на 79-й минуте не смог реализовать Кавани.

«Я сказал им, чтобы они договорились об этом между собой. Думаю, они способны сделать это, поскольку оба остаются штатными исполнителями стандартов. Если они не смогут достичь соглашения, я решу за них. Я не хочу, чтобы эта проблема беспокоила нас», — сказал Эмери, которого цитирует ESPN.

«ПСЖ» в начале августа поставил мировой трансферный рекорд, заплатив за переход Неймара из испанской «Барселоны» 222 миллиона евро.