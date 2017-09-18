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18 сентября 2017, 10:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тренер МЮ Моуринью опроверг информацию о том, что Погба пропустит три месяца

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Появившиеся в СМИ сообщения о том, что полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбыл на три месяца, не соответствуют действительности, заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Появившиеся в СМИ сообщения о том что полузащитник английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Поль <span class=error>Погба</span> выбыл на три месяца не соответствуют действительности заявил главный тренер манкунианцев <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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Погба получил травму в первом тайме матча группового раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем» на прошлой неделе (3:0). По данным Times, срок восстановления французского хавбека после повреждения подколенного сухожилия может составить 12 недель.

«Я не знаю, идет ли речь о 12 неделях или 12 днях. Ни один слух не может быть правдивым. Игрок прошел медицинское обследование после матча из-за кровотечения и состояния мышцы. Было принято решение подождать неделю, чтобы более точно поставить диагноз. Никто в клубе не говорил о 12 неделях или 12 днях», — сказал Моуринью, которого цитирует Daily Mail.

«МЮ» является соперником московского ЦСКА в Лиге чемпионов, первый матч команды проведут 27 сентября в Москве.

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