Тренер МЮ Моуринью опроверг информацию о том, что Погба пропустит три месяца
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Появившиеся в СМИ сообщения о том, что полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбыл на три месяца, не соответствуют действительности, заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
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Видимо, что-то случилось...
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Погба получил травму в первом тайме матча группового раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем» на прошлой неделе (3:0). По данным Times, срок восстановления французского хавбека после повреждения подколенного сухожилия может составить 12 недель.
«Я не знаю, идет ли речь о 12 неделях или 12 днях. Ни один слух не может быть правдивым. Игрок прошел медицинское обследование после матча
«МЮ» является соперником московского ЦСКА в Лиге чемпионов, первый матч команды проведут 27 сентября в Москве.
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