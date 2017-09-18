Тренер МЮ Моуринью опроверг информацию о том, что Погба пропустит три месяца

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Погба получил травму в первом тайме матча группового раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем» на прошлой неделе (3:0). По данным Times, срок восстановления французского хавбека после повреждения подколенного сухожилия может составить 12 недель.

«Я не знаю, идет ли речь о 12 неделях или 12 днях. Ни один слух не может быть правдивым. Игрок прошел медицинское обследование после матча из-за кровотечения и состояния мышцы. Было принято решение подождать неделю, чтобы более точно поставить диагноз. Никто в клубе не говорил о 12 неделях или 12 днях», — сказал Моуринью, которого цитирует Daily Mail.

«МЮ» является соперником московского ЦСКА в Лиге чемпионов, первый матч команды проведут 27 сентября в Москве.