Вундеркинд из Генуи. Он сделал дубль в 16 лет

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22 декабря прошлого года в итальянской серии А произошло историческое событие. На 87-й минуте матча «Торино» — «Дженоа» в составе гостей дебютировал нападающий Пьетро Пеллегри, которому было на тот момент всего 15 лет и 280 дней. Это стало повторением рекорда: в 1937 году первый матч за «Рому» провел 15-летний Амедео Амадеи, ставший затем легендой римского клуба.

Ровно пять месяцев спустя (22 мая) в матче как раз против «Ромы» Пеллегри открыл счет уже на 3-й минуте. Стал первым футболистом, родившимся после 1 января 2001 года, отличившимся в чемпионате Италии. А заодно чуть не испортил прощальный поединок Франческо Тотти — «волки» лишь на 90-й минуте вырвали победу — 3:2.

И вот новое достижение. Да, его дубль не остановил «Лацио», в составе которого отличился экс-ростовчанин Баштуш (к слову, римляне не стартовали так удачно с 1999 года, когда при Свене-Еране Эрикссоне взяли в итоге скудетто). Но само по себе это подвиг. Первый гол юного форварда случился благодаря рикошету, зато второй вышел на загляденье — Пеллегри забил эффектным ударом слета в падении.

В итальянской прессе ему уже прочат великое будущее. Летом форвард юношеской сборной мог оказаться в «Интере» и стать ближе к мечте — играть как Ибрагимович — однако переговоры между клубами завершились неудачно. Может, оно и к лучшему, потому что в составе черно-синих ему бы пока вряд ли нашлось место. А в «Дженоа» он — супергерой!

Он забивает, а на скамейке плачет от счастья его отец — ассистент главного тренера «грифонов» Марко Пеллегри.