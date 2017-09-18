«ПСЖ» благодаря двум автоголам одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции

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Встреча шестого тура с «Лионом» проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте Джовани Ло Чельсо обыграл своего оппонента и тут же прострелил на ближнюю штангу, откуда Эдинсон Кавани пяткой аккуратно переправил мяч под дальнюю штангу. Гол был записан на игрока гостей Марсело, коснувшегося мяча последним.

Через четыре минуты Ферлан Менди получил жёлтую карточку за нарушение правил в своей штрафной. Мощнейший удар Кавани с «точки» пришёлся в перекладину, от которой мяч ударился о газон, а затем попал в руки голкиперу.

На 86-й минуте прострельная передача в чужую штрафную площадь завершилась ударом Килиана Мбаппе, мяч угодил в Жереми Мореля, а затем отскочил в пустые ворота.

«ПСЖ» (18 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (11 баллов) находится на пятой строчке.