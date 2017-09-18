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18 сентября 2017, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» благодаря двум автоголам одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции

«ПСЖ» одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции.

<span class=error>ПСЖ</span> одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции. Увеличить
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Встреча шестого тура с «Лионом» проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте Джовани Ло Чельсо обыграл своего оппонента и тут же прострелил на ближнюю штангу, откуда Эдинсон Кавани пяткой аккуратно переправил мяч под дальнюю штангу. Гол был записан на игрока гостей Марсело, коснувшегося мяча последним.

Через четыре минуты Ферлан Менди получил жёлтую карточку за нарушение правил в своей штрафной. Мощнейший удар Кавани с «точки» пришёлся в перекладину, от которой мяч ударился о газон, а затем попал в руки голкиперу.

На 86-й минуте прострельная передача в чужую штрафную площадь завершилась ударом Килиана Мбаппе, мяч угодил в Жереми Мореля, а затем отскочил в пустые ворота.

«ПСЖ» (18 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (11 баллов) находится на пятой строчке.

17.09.2017 22:00 основной раунд: 6-й тур Parc des Princes
ПСЖ 2:0 Лион
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Брюно Женезьо
Голы
75′ Антониу Марселу 6
86′ Жереми Морель 15
Нереализованные пенальти
79′ Э. Кавани 9
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
81′ Тиагу Силва 2
Преснель Кимпембе 3
Кильян Мбаппе 29
Эдинсон Кавани 9
45′ Тиагу Мотта 8
Адриен Рабьо 25
76′ Неймар 10
73′ Левен Кюрзава 20
Юри Берчиче 17
72′ Юлиан Дракслер 23
Джовани Ло Сельсо 18
1 Антони Лопеш
23 Кенни Тете
22 Ферлан Менди 79′
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
10 Бертран Траоре
18 Набиль Фекир 55′
29 Люка Тузар
11 Мемфис Депай 87′
8 Уссем Ауа
9 Мариано Диас 63′
27 Максвел Гнали Корне
28 Танги Ндомбеле 72′
25 Кристофер Мартинс
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
9 Угловые 4
11 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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