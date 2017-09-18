«Реал» на выезде выиграл у «Реала Сосьедад»

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Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Борха Майораль метров с 12 пробил с лёта в ближний нижний угол. На исходе получаса игры Кевин Родригеш сравнял счёт ударом с лёта в дальний угол.

На 36-й минуте Родригеш после прострела в центр в подкате попытался переправить мяч на угловой, но срезал его в свои ворота. На 61-й минуте прошла передача Иско со своей половины поля на Гарета Бэйла, тот сумел опередить защитника, вышел один на один и красиво черпачком перебросил мяч через вышедшего на него голкипера.

Первый матч между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» состоится 28 сентября в России, а вторая игра пройдёт 7 декабря.