Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31035197/
18 сентября 2017, 0:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» на выезде выиграл у «Реала Сосьедад»

Мадридский «Реал» выиграл у соперника «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы «Реала Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры.

Мадридский Реал выиграл у соперника Зенита по групповому этапу Лиги Европы Реала Сосьедад в матче четвёртого тура испанской Примеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Борха Майораль метров с 12 пробил с лёта в ближний нижний угол. На исходе получаса игры Кевин Родригеш сравнял счёт ударом с лёта в дальний угол.

На 36-й минуте Родригеш после прострела в центр в подкате попытался переправить мяч на угловой, но срезал его в свои ворота. На 61-й минуте прошла передача Иско со своей половины поля на Гарета Бэйла, тот сумел опередить защитника, вышел один на один и красиво черпачком перебросил мяч через вышедшего на него голкипера.

Первый матч между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» состоится 28 сентября в России, а вторая игра пройдёт 7 декабря.

17.09.2017 21:45 основной раунд: 4-й тур Anoeta
Реал Сосьедад 1:3 Реал
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Зинедин Зидан
Голы
28′ Кевин Родригес (А. Одриосола) 20
21 Борха Майораль (Серхио Рамос) 19′
20 Кевин Родригес 36′
11 Гарет Бэйл (Франсиско Роман Иско) 61′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Кевин Родригес 20
36′ Диего Льоренте 3
Ариц Элустондо 15
42′ Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Давид Сурутуса 17
да Силва Виллиан Жозе 12
69′ Аргарате Хаби Прието 10
Хуан Мигель Хуанми 7
45+1′ 77′ Аднан Янузай 8
Иманол Агиррече 9
57′ Серхио Каналес 16
Карлос Альберто Вела 11
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
10 Лука Модрич
14 Каземиру 64′
22 Франсиско Роман Иско
11 Гарет Бэйл
15 Тео Эрнандез 90′
6 Фернандес Иглесиас Начо
21 Борха Майораль 75′
17 Лукас Васкес
20 Марко Асенсио 86′ 38′
24 Дани Себальос
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 18
5 Удары в створ 6
4 Угловые 6
12 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп