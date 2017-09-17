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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31035048/
17 сентября 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Бендтнера помог сопернику «Зенита» по ЛЕ «Русенборгу» одолеть «Волеренгу»

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 22-го тура чемпионата Норвегии разгромил «Волеренгу».

Встреча проходила в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил Никлас Бендтнер (второй мяч — с пенальти), один гол забил Андерс Трондсен.

В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в Санкт-Петербурге 19 октября, второй — в Тронхейме 2 ноября.

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