Дубль Бендтнера помог сопернику «Зенита» по ЛЕ «Русенборгу» одолеть «Волеренгу»

Встреча проходила в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил Никлас Бендтнер (второй мяч — с пенальти), один гол забил Андерс Трондсен.

В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на семь очков.



Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в Санкт-Петербурге 19 октября, второй — в Тронхейме 2 ноября.