Экс-хавбек ЦСКА Тошич забил первый гол после возвращения в «Партизан»
В матче 10-го тура чемпионата Сербии «Партизан» принимал на своём поле «Раднички».
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Марко Янкович, Огнен Ожегович и
Тошич до сегодняшнего дня не забивал за белградскую команду с 2008 года. В январе 2009 года он перешёл из «Партизана» в «Манчестер Юнайтед», а спустя ещё полтора года оказался в ЦСКА.
«Партизан» (19 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, клуб «Раднички» (18) находится на шестой строчке.
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