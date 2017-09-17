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17 сентября 2017, 23:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-хавбек ЦСКА Тошич забил первый гол после возвращения в «Партизан»

В матче 10-го тура чемпионата Сербии «Партизан» принимал на своём поле «Раднички».

В матче 10-го тура чемпионата Сербии Партизан принимал на своём поле <span class=error>Раднички</span>. Увеличить
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Марко Янкович, Огнен Ожегович и экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, который забил первый гол за клуб после возвращения в него прошлым летом. За «Раднички» гол забил Милан Павков.

Тошич до сегодняшнего дня не забивал за белградскую команду с 2008 года. В январе 2009 года он перешёл из «Партизана» в «Манчестер Юнайтед», а спустя ещё полтора года оказался в ЦСКА.

«Партизан» (19 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, клуб «Раднички» (18) находится на шестой строчке.

Партизан
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