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17 сентября 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» повторил голевой рекорд «Сантоса» Пеле

«Реал» забил в матче чемпионата Испании против «Реал Сосьедад».

Реал забил в матче чемпионата Испании против Реал Сосьедад. Увеличить
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Эта игра стала 73-й для мадридцев, в которой они поражают ворота соперника. По данному показателю они повторили рекорд «Сантоса», державшийся более 50 лет — в сезоне-1962/63 бразильский клуб также забивал 73 поединка подряд. Непосредственное участие в установлении рекорда команды принял «король футбола», будущий трехкратный чемпион мира Пеле.

Последний раз подопечные Зинедина Зидана не смогли поразить ворота 26 апреля 2016 года в игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

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