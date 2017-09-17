«Порту» одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Португалии
«Порту» одержал шестую победу подряд в чемпионате Португалии.
Встреча шестого тура с «Риу Аве» проходила в
В дебюте второго тайма Перейра Данилу открыл счёт. На 67-й минуте Мусса Марега удвоил преимущество гостей. 13 минут спустя Нуну Сантуш отыграл один мяч, но уйти от поражения хозяева так и не сумели.
«Порту» и «Спортинг» (по 18 очков) делят первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Риу Аве» (10 баллов) находится на пятой строчке.
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