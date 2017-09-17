В Киеве установлен памятник Андрею Гусину

Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артём Франков.

«Лига чемпионов, “Динамо”, сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких», — написал Франков в «Твиттере».

Памятник установлен на кладбище, где похоронен футболист. Официальное открытие состоится в ближайшие дни.

Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме «Чайка» 17 сентября 2014 года. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Другой ракурс. Лига чемпионов, Динамо Киев, сборная Украины, Андрей Гусин! <a href="https://t.co/yWY6tzh7X9">pic.twitter.com/yWY6tzh7X9</a></p>— Артем Франков (@frankov11) <a href="https://twitter.com/frankov11/status/909364301009444864">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>