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17 сентября 2017, 21:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Киеве установлен памятник Андрею Гусину

В Киеве открыли памятник погибшему полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Андрею Гусину.

Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артём Франков.

«Лига чемпионов, “Динамо”, сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких», — написал Франков в «Твиттере».

Памятник установлен на кладбище, где похоронен футболист. Официальное открытие состоится в ближайшие дни.

Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме «Чайка» 17 сентября 2014 года. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла.
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