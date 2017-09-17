Мбаппе, Кавани, Неймар — в атаке «ПСЖ» на матч с «Лионом»
Стали известны составы «ПСЖ» и «Лиона» на матч 6-го тура чемпионата Франции.
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В атаке парижан появятся Кильян Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
«ПСЖ»: Ареола — Дани Алвес, Кимпембе, Тиагу Силва, Кюрзава — Рабьо, Тиагу Мотта — Дракслер — Мбаппе, Кавани, Неймар.
Запасные — Трапп, Маркиньюс, Берчиче, Ло Сельо, Нкунку, Лукас.
«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Менди — Тузар, Ндомбеле — Б. Траоре, Фекир, Депай — Диас.
Запасные — Горжелен, Рафаэл, Диакаби, Марсал, Ауа, Мартинс, Корне.
Матч «ПСЖ» — «Лион» начнется в 22.00 по московскому времени.
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