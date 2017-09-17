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17 сентября 2017, 21:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мбаппе, Кавани, Неймар — в атаке «ПСЖ» на матч с «Лионом»

Стали известны составы «ПСЖ» и «Лиона» на матч 6-го тура чемпионата Франции.

Стали известны составы <span class=error>ПСЖ</span> и Лиона на матч 6-го тура чемпионата Франции. Увеличить
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В атаке парижан появятся Кильян Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

«ПСЖ»: Ареола — Дани Алвес, Кимпембе, Тиагу Силва, Кюрзава — Рабьо, Тиагу Мотта — Дракслер — Мбаппе, Кавани, Неймар.

Запасные — Трапп, Маркиньюс, Берчиче, Ло Сельо, Нкунку, Лукас.

«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Менди — Тузар, Ндомбеле — Б. Траоре, Фекир, Депай — Диас.

Запасные — Горжелен, Рафаэл, Диакаби, Марсал, Ауа, Мартинс, Корне.

Матч «ПСЖ» — «Лион» начнется в 22.00 по московскому времени.

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