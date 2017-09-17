Новополоцкий «Нафтан» прервал серию неудач в футбольном чемпионате Беларуси, победив «Неман»

Игра в Новополоцке началась для хозяев с пропущенного мяча — на 5-й минуте счет открыл Вячеслав Климович. Эта неудача не сломила «Нафтан» и за 5 минут до перерыва Захар Волков с пенальти сравнял счет, а в начале второго тайма Самэль Одеоибо вывел хозяев вперед — 2:1. Вскоре Андрей Якимов восстановил паритет, но на исходе часа игрового времени Алексей Сучков принес победу новополочанам — 3:2. Правда, эта виктория не позволила «Нафтану» уйти с последнего места в турнирной таблице.

Лидеры первенства футболисты минского «Динамо» на своем поле переиграли земляков из «Минска» минимальным счетом 1:0. Победный гол в активе Дмитрия Хлебаса, который отличился на 68-й минуте встречи. Идущий вторым солигорский «Шахтер», без особых проблем взял верх в Мозыре над местной «Славией» — 3:0. Мячи забили Денис Лаптев, Пюрю Сойри и Виталий Лисакович.

Минские «Крумкачы» с таким же результатом проиграли у себя дома гостям из жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ». В первом тайме ворота «воронов» поразили Сергей Шаповал и Егор Зубович, а после перерыва последнюю точку поставил Михаил Калугин.

Результаты других встреч этого тура:

«Витебск» — «Гомель» — 1:0,

«Днепр» (Могилев) — «Городея» — 2:2.

«Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:0.

Заключительный поединок 22-го тура пройдет в понедельник, 18 сентября — футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» примут борисовский БАТЭ.

Положение группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 52 очка (22 матча; разница мячей — 33−11), «Шахтер» — 50 (22; 35−13), БАТЭ — 45 (21; 36−11). Внизу турнирной таблице «Ислочь» и «Нафтан», у которых всего по 8 зачетных баллов.