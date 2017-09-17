«Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»

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«Боруссия» открыла счёт уже на 2-й минуте — отличился Максимилиан Филипп, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. В конце первого тайма Сократис Папастатопулос сделал счёт 2:0. На 59-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг реализовал пенальти, а минуту спустя забил с игры, оформив дубль. Окончательный результат на 69-й минуте установил Филипп — на его счету также два гола.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» делит лидерство с «Ганновером». «Кёльн» проиграл четвёртый матч кряду на старте сезона и занимает последнее место.