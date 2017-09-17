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17 сентября 2017, 21:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Кёльн» и добилась разгромной победы со счётом 5:0.

В матче 4-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> дортмундская <span class=error>Боруссия</span> принимала Кёльн и добилась разгромной победы со счётом 5:0. Увеличить
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«Боруссия» открыла счёт уже на 2-й минуте — отличился Максимилиан Филипп, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. В конце первого тайма Сократис Папастатопулос сделал счёт 2:0. На 59-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг реализовал пенальти, а минуту спустя забил с игры, оформив дубль. Окончательный результат на 69-й минуте установил Филипп — на его счету также два гола.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» делит лидерство с «Ганновером». «Кёльн» проиграл четвёртый матч кряду на старте сезона и занимает последнее место.

17.09.2017 19:00 основной раунд: 4-й тур Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 5:0 Кельн
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Петер Бос Петер Штегер
Голы
2′ Максимиллиан Филипп (А. Ярмоленко) 20
45+1′ Сократис Папастатопулос 25
59′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
60′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Л. Пищек) 17
69′ Максимиллиан Филипп (М. Дахуд) 20
Составы
Роман Бюрки 38
Дан-Аксель Загаду 2
Сократис Папастатопулос 25
Лукаш Пищек 26
Емер Топрак 36
Махмуд Дахуд 19
Гонсало Кастро 27
Максимиллиан Филипп 20
67′ Нури Шахин 8
Юлиан Вайгль 33
66′ Андрей Ярмоленко 9
Кристиан Пулишич 22
85′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Александр Исак 14
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
22 Хорхе Мере
23 Яннес Хорн
24 Лукас Клюнтер 59′
7 Марсель Риссе
33 Маттиас Леманн 39′
15 Джон Кордоба 63′
6 Марко Хегер 64′
4 Фредерик Серенсен
21 Леонардо Биттенкурт 56′
11 Симон Цоллер
13 Юя Осако 64′
8 Милош Йоич
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
8 Угловые 5
11 Фолы 12
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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