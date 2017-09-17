«Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Кёльн» и добилась разгромной победы со счётом 5:0.
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«Боруссия» открыла счёт уже на 2-й минуте — отличился Максимилиан Филипп, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. В конце первого тайма Сократис Папастатопулос сделал счёт 2:0. На 59-й минуте
В таблице Бундеслиги «Боруссия» делит лидерство с «Ганновером». «Кёльн» проиграл четвёртый матч кряду на старте сезона и занимает последнее место.
|17.09.2017 19:00
|основной раунд: 4-й тур
|Signal-Iduna-Park
|Боруссия Д
|5:0
|Кельн
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Петер Бос
|Петер Штегер
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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