Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31034596/
17 сентября 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марибор» после ничьей со «Спартаком» разгромил соперника в чемпионате Словении

В матче 9-го тура чемпионата Словении «Горица» принимала на своём поле «Марибор».

В матче 9-го тура чемпионата Словении <span class=error>Горица</span> принимала на своём поле <span class=error>Марибор</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил Ясмин Мешанович, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок хозяев. Таким образом, «Марибор» набрал 21 очко и сохранил за собой второе место в турнирной таблице, а «Горица» (13) осталась на третьей строчке.

Напомним, на этой неделе «Марибор» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своём поле сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1). Вторую встречу с красно-белыми словенцы проведут в Москве 21 ноября.

Марибор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп