«Марибор» после ничьей со «Спартаком» разгромил соперника в чемпионате Словении

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил Ясмин Мешанович, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок хозяев. Таким образом, «Марибор» набрал 21 очко и сохранил за собой второе место в турнирной таблице, а «Горица» (13) осталась на третьей строчке.