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17 сентября 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дембеле будет прооперирован в Финляндии во вторник

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле будет прооперирован в Финляндии на бедренном сухожилии.

Нападающий Барселоны <span class=error>Усман</span> <span class=error>Дембеле</span> будет <span class=error>прооперирован</span> в Финляндии на бедренном сухожилии. Увеличить
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Операция пройдет во вторник в Хельсинки, сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что в этой клинике ранее лечились Дэвид Бекхэм, Хосеп Гвардьола и Томас Фермален.

20-летний француз получил травму в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1). Ожидается, что восстановление займет до четырех месяцев. Напомним, что в «Барселону» Дембеле перешел этим летом. За команду он провел три матча, в которых отдал одну голевую передачу.

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