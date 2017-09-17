Дембеле будет прооперирован в Финляндии во вторник
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле будет прооперирован в Финляндии на бедренном сухожилии.
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Операция пройдет во вторник в Хельсинки, сообщает Mundo Deportivo.
Отметим, что в этой клинике ранее лечились Дэвид Бекхэм, Хосеп Гвардьола и Томас Фермален.
20-летний француз получил травму в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1). Ожидается, что восстановление займет до четырех месяцев. Напомним, что в «Барселону» Дембеле перешел этим летом. За команду он провел три матча, в которых отдал одну голевую передачу.
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