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17 сентября 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Алавес» уволил главного тренера после четвёртого поражения подряд

«Алавес» спустя несколько часов после поражения со счётом 0:3 от «Вильярреала» в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры объявил об уходе главного тренера.

Таким образом, Луис Субельдия больше не является наставником «Алавеса», который на старте сезона проиграл четыре матча кряду и ни в одном не сумел забить.

После увольнения аргентинского специалиста тренировать «Алавес» будет Хавьер Кабельо.

Как сообщает AS, новым главным тренером «Алавеса» может стать бывший наставник «Мидлсбро» и экс-ассистент Жозе Моуринью в «Реале» Айтор Каранка.

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