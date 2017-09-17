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17 сентября 2017, 20:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»

В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 4:0.

В матче пятого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома обыграл <span class=error>Эвертон</span> со счетом 4:0. Увеличить
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У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.

«Юнайтед» с 13-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 18-й строчке, имея в активе четыре очка.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 сентября на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда из Ливерпуля в этот же день примет «Борнмут».

17.09.2017 18:00 основной раунд: 5-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Роналд Куман
Голы
4′ Антонио Валенсия 25
83′ Генрих Мхитарян 22
89′ Ромелу Лукаку 9
90+2′ Антони Марсьяль 11
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Фил Джоунс 4
82′ Эрик Байи 3
Ромелу Лукаку 9
Маруан Феллаини 27
Неманья Матич 31
77′ Хуан Мануэль Мата 8
Андер Агуэра Эррера 21
88′ Генрих Мхитарян 22
Антони Марсьяль 11
61′ Маркус Рэшфорд 19
Джесси Лингард 14
1 Джордан Пикфорд
6 Фил Ягелка
5 Эшли Уильямс 63′
4 Майкл Кин
3 Лейтон Бэйнс
2 Морган Шнейдерлен
18 Гильфи Тоур Сигурдссон
15 Кюко Мартина
10 Уэйн Руни 82′
11 Кевин Миральяс
17 Идрисса Гуйе 76′
29 Доминик Калверт-Льюин
26 Том Дэйвис 66′
9 Сандро Рамирес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
15 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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