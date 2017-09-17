Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»
В матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 4:0.
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У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.
«Юнайтед» с 13-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 18-й строчке, имея в активе четыре очка.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 сентября на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда из Ливерпуля в этот же день примет «Борнмут».
|17.09.2017 18:00
|основной раунд: 5-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|4:0
|Эвертон
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Роналд Куман
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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