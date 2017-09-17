Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Эвертон»

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У победителей встречи голами отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль, реализовавший пенальти.

«Юнайтед» с 13-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 18-й строчке, имея в активе четыре очка.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 23 сентября на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда из Ливерпуля в этот же день примет «Борнмут».