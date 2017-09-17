Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Ренном»

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Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте записал на свой счёт итальянский нападающий Марио Балотелли.

«Ницца» набрала девять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ренн» (5) находится на 15-й строчке.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Метц» на выезде обыграл «Анже» со счётом 1:0, одержав первую победу в новом сезоне Лиги 1.