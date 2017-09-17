Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Ренном»
В матче 6-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал на своём поле «Ниццу».
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Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте записал на свой счёт итальянский нападающий Марио Балотелли.
«Ницца» набрала девять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ренн» (5) находится на 15-й строчке.
В другом матче тура, который проходил параллельно, «Метц» на выезде обыграл «Анже» со счётом 1:0, одержав первую победу в новом сезоне Лиги 1.
|17.09.2017 18:00
|основной раунд: 6-й тур
|Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
|Кристиан Гуркюфф
|Люсьен Фавр
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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