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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31034317/
17 сентября 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Ренном»

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал на своём поле «Ниццу».

В матче 6-го тура чемпионата Франции <span class=error>Ренн</span> принимал на своём поле Ниццу. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте записал на свой счёт итальянский нападающий Марио Балотелли.

«Ницца» набрала девять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ренн» (5) находится на 15-й строчке.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Метц» на выезде обыграл «Анже» со счётом 1:0, одержав первую победу в новом сезоне Лиги 1.

17.09.2017 18:00 основной раунд: 6-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Ренн 0:1 Ницца
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Кристиан Гуркюфф Люсьен Фавр
Голы
9 Марио Балотелли 79′
Составы
Томаш Коубек 40
Жорис Гнаньон 5
Рами Бенсебаини 15
Людовик Бааль 24
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
35′ Саньин Прцич 10
Бенжамен Буриго 14
60′ Вахби Хазри 8
Ндомбе Мубеле 9
77′ Морган Амальфитано 18
Фету Мауасса 17
86′ Бенжамен Андре 21
Джеймс Леа Силики 12
30 Йоан Кардиналь
4 Барбоза Сантос Марлон
24 Кристоф Жалле 49′
31 Бонфим Коста Сантос Данте
2 Арно Суке 90+3′
8 Пьер Лис Мелу 85′
14 Алассан Плеа
26 Венсан Козьелло
6 Жан-Микаэль Сери 71′ 69′
21 Нампали Менди
7 Аллан Сен-Максимен 90′ 45+2′
18 Реми Вальтер
9 Марио Балотелли 83′
33 Иньятиус Ганаго
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
5 Угловые 5
17 Фолы 15
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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