Лондонское дерби. Выиграла ставка на зеро

ПРЕИМУЩЕСТВО В КУБКАХ…

16 сентября 2017 года исполнился 21 год знаменательному для европейского футбола событию — вступлению Арсена Венгера на престол главного тренера «Арсенала». В случае с французским тренером это действительно престол, а не пост, речь здесь о чистом самодержавии — никто в Европе не возглавлял один клуб столько времени. За первые десять сезонов в Лондоне Венгеру покорились 11 трофеев, за следующие одиннадцать — еще шесть. Больше всего блеска в этой победной россыпи — от Кубков Англии, их у «Арсенала» при Венгере накопилось целых 7. Столько же, сколько у «Челси» — за всю историю синих.

Именно эти лондонские команды встретились в финале последнего английского Кубка, и «канониры» не позволили тогда подопечным Антонио Конте, для которого это был дебютный сезон на тренерском мостике «Челси», насладиться золотым дублем и прибавить к чемпионству дополнительный национальный трофей. Благодаря той победе (2:1) «Арсенал» обеспечил себе еще одну встречу с синими — в августовском Суперкубке Англии, где он также оказался сильнее соседей, на этот раз в серии 11-метровых (1:1, пенальти — 3:1). Кубковое преимущество в последние годы ощутимо на стороне хозяев «Эмирейтс».

…НО НЕ НА «СТЭМФОРД БРИДЖ»

Впрочем, дела в чемпионате обстоят несколько иначе — особенно когда взгляд с северной части Лондона перемещается на запад города — на «Стэмфорд Бридж». «Арсенал» не может победить здесь вот уже 6 лет — с октября 2011-го (5:3), а последние игры и вовсе предпочел бы поскорее забыть: в 8 матчах перед воскресным «канониры» пропустили 22 гола при одной победе и семи поражениях. Сними «Арсенал» это проклятие, и это был бы лучший подарок от игроков Венгеру к праздничной дате, наступившей накануне.

РОКИРОВКА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В воскресенье днем оба полюса лондонского магнита — синий и красный, «Челси» и «Арсенал» — благодаря законам физики и календарю начали активное сближение друг с другом. 5-й тур чемпионата Англии подготовил своим поклонникам прекрасный подарок — столичное дерби, повтор недавнего Суперкубка. Интересна еврокубковая рокировка соперников — хозяева «Стэмфорд Бридж» после годичного перерыва вернулись в Лигу чемпионов, а вот «канониры», наоборот, провалив прошлый сезон, впервые в этом тысячелетии не попали в главный клубный турнир Старого Света, довольствовавшись Лигой Европы.

Обе команды на неделе провели первые еврокубковые встречи — «Челси» во вторник не встретил сопротивления в игре с главной сенсацией ЛЧ, азербайджанским «Карабахом» (6:0), а «Арсенал» в четверг с трудом одолел «Кельн» (3:1), испытав ряд проблем с двадцатью тысячами немецких болельщиков, пожелавшими занять на «Эмирэйтс» не только свои места, но и все свободные места вообще. Указание на даты неслучайно — да, с одной стороны, у синих было больше времени на отдых и восстановление, но с другой — «Арсенал» провел более эмоциональный матч и к воскресенью еще не успел все эти эмоции растерять. А приезжать на «Стэмфорд Бридж», не зарядившись ими как следует, — пустая затея.

МОЩНОЕ НАЧАЛО

Эта эмоциональность обеспечила «Арсеналу» мощное начало игры, к которому, показалось, не очень были готовы хозяева. Монреаль и Бельерин, вернувшийся на любимый правый фланг после ухода в «Ливерпуль» Окслейд-Чемберлена, растягивали оборону «Челси», Уэлбек и Ляказетт пристреливались (не слишком опасно), Рэмси вспыхивал временами (куда опаснее), словно извиняясь за пассивную игру в последних матчах. В одной из атак валлиец в одиночку дошел до штрафной, на паузе убрал Давида Луиза и пробил в штангу. На подборе первым был Ляказетт, но ему не удалось подстроиться под отскок — мяч после добивания прошел выше ворот.

У противоположных ворот активнее других был Мората — три точных удара головой в его активе в этом сезоне уже есть, так что и этот матч он начал с опасных кивков в сторону Чеха. Его активно поддерживал Педро, пока в одной из атак не получил травму и не был заменен в перерыве на Бакайоко.

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вторая половина встречи оказалась достойной первой. Под непривычным лондонским солнцем и взглядами звезд кино (на трибунах были замечены Ченнинг Татум и Марк Стронг) команды взвинтили темп настолько, что мяч в принципе не задерживался в центральной зоне, моментально перемещаясь от одной штрафной до другой. Голевой момент у Колашинаца — тут же опасный выход Фабрегаса. Прицельный удар Виллиана — незасчитанный гол Мустафи из офсайда. Чаша «Стэмфорд Бридж», заполненная доверху, начала закипать.

Игра, как жертвенный камень, требовала свежей крови — травмированного Уэлбека заменил отдохнувший Санчес, «Челси» в ответ вынул туз из рукава и бросил в бой Азара. Бельгийцу больше, чем игроку сборной Чили, удалось обострить игру — Алексис реже добирался до мяча, увязая в синей обороне, тогда как Азар раз за разом (произносить скороговоркой) находил возможность для удара себе и партнерам. Но все эти удары не находили путь в ворота Чеха.

КРАСНЫМ ПО СИНЕМУ, ЖЕЛТЫМ ПО КРАСНОМУ