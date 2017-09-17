«Цзянсу» Капелло отобрал очки у «Гуанчжоу» Сколари
«Цзянсу Сайнти» под руководством
экс-наставника сборной России Фабио Капелло сыграл вничью с «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:2.
Подопечные Луиза Фелипе Сколари, несмотря на потерю очков, лидируют в таблице, опережая «Шанхай Шанган» на 6 очков.
Чемпионат Китая
Суперлига
25-й тур
«Гуйчжоу Чжичэн» — «Хэнань Цзянье» — 2:1 (0:0).
Голы: Лян Сюмин, 60 (1:0). Кастро, 72 (2:0). Важ Те, 79 (2:1).
Удаление: Ян Куо (Х), после матча.
«Цзянсу Сайнти» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:2 (1:1).
Голы: Гуларт, 11 (0:1). Ян Боюй, 33 (1:1). Алан, 75 (1:2). Ван Сон, 87 (2:2).
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