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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31034156/
17 сентября 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Цзянсу» Капелло отобрал очки у «Гуанчжоу» Сколари

«Цзянсу Сайнти» под руководством экс-наставника сборной России Фабио Капелло сыграл вничью с «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:2.

Подопечные Луиза Фелипе Сколари, несмотря на потерю очков, лидируют в таблице, опережая «Шанхай Шанган» на 6 очков.

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«Гуйчжоу Чжичэн» — «Хэнань Цзянье» — 2:1 (0:0).

Голы: Лян Сюмин, 60 (1:0). Кастро, 72 (2:0). Важ Те, 79 (2:1).

Удаление: Ян Куо (Х), после матча.

«Цзянсу Сайнти» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:2 (1:1).

Голы: Гуларт, 11 (0:1). Ян Боюй, 33 (1:1). Алан, 75 (1:2). Ван Сон, 87 (2:2).
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