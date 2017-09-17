«Севилья» минимально обыграла «Жирону»
«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде обыграла «Жирону» (1:0) в 4-м туре чемпионата Испании.
Единственный мяч на 69-й минуте забил игрок гостей Луис Мурьель.
Севильцы с 10 очками занимают на данный момент второе место, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами — на 14-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 20 сентября примет «Лас-Пальмас», а «Жирона» в тот же день сыграет на выезде с «Леганесом».
Главные тренеры
|Пабло Мачин
|Эдуардо Бериссо
Голы
|
|
Нереализованные пенальти
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|0
|Удары в створ
|8
|8
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter