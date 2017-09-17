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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31034089/
17 сентября 2017, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Севилья» минимально обыграла «Жирону»

«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде обыграла «Жирону» (1:0) в 4-м туре чемпионата Испании.

Единственный мяч на 69-й минуте забил игрок гостей Луис Мурьель.

Севильцы с 10 очками занимают на данный момент второе место, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами — на 14-й строчке.

В следующем туре «Севилья» 20 сентября примет «Лас-Пальмас», а «Жирона» в тот же день сыграет на выезде с «Леганесом».

17.09.2017 17:15 основной раунд: 4-й тур Montilivi
Жирона 0:1 Севилья
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Пабло Мачин Эдуардо Бериссо
Голы
20 Луис Муриэль (Ф. Васкес) 69′
Нереализованные пенальти
90+1′ А. Гранель 6
Составы
Горка Ираисос 1
57′ Бернардо Эспиноса 2
Хоан Мохика 3
Франсиско Адай 11
25′ Рамирес Лопес Хуанпе 15
Марк Муньеса 20
Алекс Гранель 6
Гарсиа Фрейре Борха 24
80′ Пере Понс 8
Майкл Олунга 14
80′ Кристиан Порту 9
Оларенваджу Кайоде 18
67′ Кристиан Стуани 7
Алейкс Гарсия 23
1 Серхио Рико
2 Себастьян Коршья 45′
3 Лионель Кароль
5 Клеман Лангле 85′
6 Даниэл Каррису 71′
10 Эвер Банега
15 Стивен Н`Зонзи 21′
20 Луис Муриэль
17 Пабло Сарабия 86′
7 Микаэль Крун-Дели
19 Паулу Энрике Гансу 63′
22 Франко Васкес 90′
8 Вальтер Монтойя 77′
25 Габриэль Меркадо
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
0 Удары в створ 8
8 Угловые 1
14 Фолы 19
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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