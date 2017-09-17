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17 сентября 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» победил в матче Кубка Швейцарии

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии с минимальным счётом в гостях обыграл «Кьяссо».

Единственный гол на 83-й минуте забил Седрик Иттен. К этому моменту команды играли в неполных составах — «Базель» остался вдесятером на 58-й минуте, а уравнялись составы на 71-й минуте. В составе «Кьяссо», выступающем во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, на 90-й минуте стало девять игроков из-за второго удаления.

Напомним, что «Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, а второй — 31 октября в Швейцарии.

Кубок Швейцарии. 1/16 финала

«Кьяссо» — «Базель» — 0:1 (0:0)

Гол: Иттен, 83 (0:1).

Базель
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