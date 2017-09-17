Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» победил в матче Кубка Швейцарии

Единственный гол на 83-й минуте забил Седрик Иттен. К этому моменту команды играли в неполных составах — «Базель» остался вдесятером на 58-й минуте, а уравнялись составы на 71-й минуте. В составе «Кьяссо», выступающем во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, на 90-й минуте стало девять игроков из-за второго удаления.

Напомним, что «Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, а второй — 31 октября в Швейцарии.

Кубок Швейцарии. 1/16 финала

«Кьяссо» — «Базель» — 0:1 (0:0)



Гол: Иттен, 83 (0:1).