Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» победил в матче Кубка Швейцарии
«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии с минимальным счётом в гостях обыграл «Кьяссо».
Единственный гол на 83-й минуте забил Седрик Иттен. К этому моменту команды играли в неполных составах — «Базель» остался вдесятером на 58-й минуте, а уравнялись составы на 71-й минуте. В составе «Кьяссо», выступающем во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, на 90-й минуте стало девять игроков
Напомним, что «Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, а второй — 31 октября в Швейцарии.
Кубок Швейцарии. 1/16 финала
«Кьяссо» — «Базель» — 0:1 (0:0)
Гол: Иттен, 83 (0:1).
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