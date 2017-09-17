Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Шериф» победил «Зарю» в матче чемпионата Молдавии

Встреча, прошедшая на поле «Зари» в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шерифа», в составе которого отличились Евгений Оанча (27-я минута) и Анте Кулишич (37).

«Локомотив» сыграет с «Шерифом» 19 октября на выезде, 2 ноября — дома.