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17 сентября 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Шериф» победил «Зарю» в матче чемпионата Молдавии

Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Шериф» победил «Зарю» (Бельцы) в матче 10-го тура чемпионата Молдавии по футболу.

Встреча, прошедшая на поле «Зари» в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шерифа», в составе которого отличились Евгений Оанча (27-я минута) и Анте Кулишич (37).

«Локомотив» сыграет с «Шерифом» 19 октября на выезде, 2 ноября — дома.

Шериф
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