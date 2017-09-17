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17 сентября 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Копенгаген» после ничьей с «Локомотивом» разгромил соперника в чемпионате Дании

Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном чемпионате.

Соперник московского Локомотива по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном чемпионате. Увеличить
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Во встрече 9-го тура чемпионата Дании «Копенгаген», который на этой неделе на своём поле сыграл вничью с «железнодорожниками» (0:0) в Лиге Европы, на выезде разгромил «Хельсингёр» со счётом 4:0. Эта победа позволила «Копенгагену» набрать 15 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице датской Суперлиги.

«Локомотиву» предстоит во второй раз встретиться с «Копенгагеном» 23 ноября. Встреча пройдёт в Москве.

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МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. «Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповой стадии Лиги Европы, на своем поле обыграл «Миттьюлланн» в матче чемпионата Дании по футболу.
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