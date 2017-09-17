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17 сентября 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» договорился с Карвахалем о продлении контракта до 2022 года

Мадридский «Реал» и защитник Даниэль Карвахаль пришли к соглашению о продлении контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Мадридский Реал и защитник <span class=error>Даниэль</span> Карвахаль пришли к соглашению о продлении контракта сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Новый контракт Карвахаля рассчитан до 30 июня 2022 года. В понедельник 25-летний игрок примет участие в пресс-конференции.

Карвахаль — воспитанник «Реала», за главную команду испанец выступает с 2013 года. В составе мадридцев игрок стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по одному разу — чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшем сезоне Карвахаль провел за «Реал» 41 матч в различных турнирах, забил 1 гол и отдал 12 голевых передач.

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