«Реал» договорился с Карвахалем о продлении контракта до 2022 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новый контракт Карвахаля рассчитан до 30 июня 2022 года. В понедельник 25-летний игрок примет участие в пресс-конференции.

Карвахаль — воспитанник «Реала», за главную команду испанец выступает с 2013 года. В составе мадридцев игрок стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по одному разу — чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшем сезоне Карвахаль провел за «Реал» 41 матч в различных турнирах, забил 1 гол и отдал 12 голевых передач.