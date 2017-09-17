«Реал» договорился с Карвахалем о продлении контракта до 2022 года
Мадридский «Реал» и защитник Даниэль Карвахаль пришли к соглашению о продлении контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Новый контракт Карвахаля рассчитан до 30 июня 2022 года. В понедельник 25-летний игрок примет участие в
Карвахаль — воспитанник «Реала», за главную команду испанец выступает с 2013 года. В составе мадридцев игрок стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по одному разу — чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В минувшем сезоне Карвахаль провел за «Реал» 41 матч в различных турнирах, забил 1 гол и отдал 12 голевых передач.
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