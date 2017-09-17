«Байер» на своём поле разгромил «Фрайбург»

Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Победители встречи провели три гола в ворота соперника ещё до перерыва, а в концовке встречи закрепили свой успех ещё одним точным ударом. Забитые мячи на свой счёт записали Чарлес Арангис, Юлиан Брандт, а дубль оформил Кевин Фолланд. Таким образом, «Байер» прервал трёхматчевую серию без побед в Бундеслиге, а «Фрайбург» увеличил аналогичную серию до четырёх игр.

«Байер» (4 очка) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» (2) находится на 16-й позиции.