Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31033860/
17 сентября 2017, 18:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Байер» на своём поле разгромил «Фрайбург»

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал на своём поле «Фрайбург».

Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Победители встречи провели три гола в ворота соперника ещё до перерыва, а в концовке встречи закрепили свой успех ещё одним точным ударом. Забитые мячи на свой счёт записали Чарлес Арангис, Юлиан Брандт, а дубль оформил Кевин Фолланд. Таким образом, «Байер» прервал трёхматчевую серию без побед в Бундеслиге, а «Фрайбург» увеличил аналогичную серию до четырёх игр.

«Байер» (4 очка) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» (2) находится на 16-й позиции.

Байер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп