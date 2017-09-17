«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

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«Челси» прервал трехматчевую победную серию, также впервые за 11 встречи команда не смогла забить ни одного гола. На 87-й минуте был удален с поля защитник хозяев Давид Луис.

«Челси» занимает третье место с 10 очками, «Арсенал» — 12-е с семью очками.

В следующем матче 23 сентября «Челси» сыграет в гостях с «Сток Сити». «Арсенал» 25 сентября примет «Вест Бромвич».