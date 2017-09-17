Дубль Н’Джие помог «Марселю» обыграть «Амьен»

Встреча проходила на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Ключевые моменты встречи пришлись на начало второго тайма, когда камерунский нападающий Клинтон Н’Джие отметился двумя точными ударами на 52-й и 55-й минутах. Таким образом, «Марсель» прервал свою серию из трёх матчей без побед в Лиге 1.

«Марсель» (10 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Амьен» (6) — на 14-й строчке.