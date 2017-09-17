Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31033711/
17 сентября 2017, 18:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Н’Джие помог «Марселю» обыграть «Амьен»

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Амьен» принимал на своём поле «Марсель».

Встреча проходила на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Ключевые моменты встречи пришлись на начало второго тайма, когда камерунский нападающий Клинтон Н’Джие отметился двумя точными ударами на 52-й и 55-й минутах. Таким образом, «Марсель» прервал свою серию из трёх матчей без побед в Лиге 1.

«Марсель» (10 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Амьен» (6) — на 14-й строчке.

17.09.2017 16:00 основной раунд: 6-й тур Stade de la Licorne
Амьен 0:2 Марсель
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Руди Гарсия
Голы
14 Клинтон Нжи 52′
14 Клинтон Нжи 55′
Составы
Режис Гюртнер 1
14′ Принс-Дезир Гуано 2
Абду Халед Аденон 3
Бакай Дибасси 12
3′ Уалид Эль-Хаджам 19
Тома Монкондюи 6
Гаэль Какюта 14
Мусса Конате 15
68′ Жюльен Иельш 23
Ласина Траоре 28
63′ Харрисон Манзала 7
Серж Гакпе 37
81′ Бонгани Зунгу 34
Натан 4
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду
18 Жордан Амави
23 Адиль Рами
19 Луиз Густаву 32′
29 Андре-Франк Замбо 81′
5 Лукас Окампос
26 Флориан Товен 89′
17 Буна Сарр
10 Димитри Пайет 76′
8 Морган Сансон
14 Клинтон Нжи 68′ 40′
28 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 22
3 Удары в створ 6
6 Угловые 3
11 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Амьен
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Фанаты «Марселя» напали на болельщиков ПСЖ во французском городе Бове

СМИ: Фанаты «Марселя» напали на болельщиков ПСЖ во французском городе Бове

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Фанаты футбольного клуба «Марсель» устроили в воскресенье погром в городе Бове (севернее Парижа), напав на болельщиков «Пари Сен- Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщает газета Le Parisien .
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп