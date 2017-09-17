Дубль Н’Джие помог «Марселю» обыграть «Амьен»
В матче 6-го тура чемпионата Франции «Амьен» принимал на своём поле «Марсель».
Встреча проходила на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Ключевые моменты встречи пришлись на начало второго тайма, когда камерунский нападающий Клинтон Н’Джие отметился двумя точными ударами на 52-й и 55-й минутах. Таким образом, «Марсель» прервал свою серию из трёх матчей без побед в Лиге 1.
«Марсель» (10 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Амьен» (6) — на 14-й строчке.
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Руди Гарсия
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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